Ganz im Geiste von Paul Gludovatz

Es drehte sich am Samstag in Ried (fast) alles um den vor etwas mehr als einer Woche an Corona verstorbenen Paul Gludovatz: Vor dem Spiel gegen Hartberg in Form einer Trauerminute, während der Partie mit einem großen Plakat der Fans („Ewig unvergessen – R.I.P. Sir Pauli“) vor ihrem gesperrten Stehplatzsektor, in der Halbzeit mit berührenden Worten von Ehrenpräsident Hans Willminger und Klub-Boss Roland Daxl und auch nach dem hart erkämpften 1:0-Erfolg war er in den Sieger-Interviews präsent. „Das war natürlich eine Schocknachricht, umso mehr wollten wir gegen Hartberg die Punkte mitnehmen“, erklärte mit Ante Bajic der Schütze des Goldtores (35.).

Mit etwas Glück — vor allem in den ersten 20 Minuten hatten die Rieder gegen gute Hartberger große Probleme — hielt damit auch die starke Heimserie, die mit sieben Siegen und fünf Remis (eh klar!) an beste Gludovatz-Zeiten erinnert.

Nach oben, sprich in die Meisterrunde, wollen die Rieder aber trotz des Tabellenstandes noch nicht schielen. „Wir haben heute wieder gesehen, wie hart es ist, für uns in dieser Liga zu punkten, deshalb sind wir gut beraten, einfach weiterzuarbeiten und nicht irgendwo hinzuschauen“, betonte Interimstrainer Christian Heinle.

Ganz ähnlich sieht es Bajic: „Wir wollen nicht zu viel nachdenken. Natürlich wäre es eine Top-Sache für uns, wenn wir das schaffen, aber wir müssen Schritt für Schritt schauen, dass wir Punkte machen.“

Von Roland Korntner