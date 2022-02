Ganz im Zeichen der Liebenden

Rund um den bevorstehenden Valentinstag am kommenden Montag (14. Februar) laden auch in diesem Jahr zahlreiche Pfarrgemeinden im ganzen Land zu speziellen „Gottesdiensten für Liebende“ ein.

Dabei können sich Paare, Liebende und Menschen, die auf der Suche nach einem Partner sind, segnen lassen.

Überdies gibt es in vielen Diözesen kirchliche Angebote rund um den Gedenktag des hl. Valentins, der im Jahr 269 als Märtyrer starb und dessen Verehrung bereits auf das Jahr 350 zurückgeführt werden kann.

Liebeslieder auf Bestellung

Die Diözese Linz bietet rund verschiedene Angebote für Verliebte, Verlobte und Verheirate an: So etwa laden „Beziehungleben“ und „Citypastoral“ gemeinsam am 14. Februar zu einer „musikalisch-spirituellen Aus-Zeit“ für Paare in die Linzer Ursulinenkirche ein (16 Uhr). Unter dem Motto „Liebe ist … ein Liebeslied für dich“ können Liebende ein Liebeslied für sich oder ihren Partner „bestellen“.

Die Lieder werden dann von den Musikern Cornelia Lueger und Christopher Kopecny live gespielt. Dazwischen werden Texte zum Thema Liebe und Beziehung vorgetragen. Abschließend sind Paare dazu eingeladen, einander zu segnen. Eine Übersicht zu den zahlreichen Angeboten in der Diözese Linz gibt es unter www.dioezese-linz.at