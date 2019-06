Ganz neue Dimensionen

Von Oliver Koch

Szene eins. Am Wasser. Der Volvo V90 Cross Country Ocean Race steht am Ufer, dahinter liegen die Segelboote vor Anker. Beschaulich die Szenerie, die elektrische Heckklappe des höhergelegten Kombis steht offen und gibt den Blick auf ein souverän gestaltetes Gepäckabteil mit fast keiner Ladekante frei.

Der Kram der Besatzung verteilt sich auf gefühlt mehrere hundert Quadratmeter, die Bodenerkundung ist in vollem Gange, den das fünfköpfige Team war noch nie hier. Unbekannte Vegetation, fremde Böden, seltsames Getier. Alles muss erforscht werden. Da! Ein Aufschrei! Ein Monster! Wo sind die Waffen! Oje, in den zahlreichen Ablagefächern im Wagen. Also schnell zurück in die Sicherheit des Schweden! Durchdrehende Räder.

Die orangefarbenen Gurte sind gerade einmal geschlossen, da braust der Allradler los. 235 Pferde, 480 Newtonmeter maximales Drehmoment und ein Zweiliter-Diesel geben ihr Bestes, um der Bestie zu entkommen. Da reicht der Eco-Modus nicht doch leider steht der Warp-Antrieb nicht zur Verfügung. Also muss es der rauer klingende Sportmodus richten. Gott sei Dank klappt die Flucht, auch dank der kaum spürbaren Achtgangautomatik und der 230 km/h Spitze. Noch einmal Glück gehabt.

Dann. Hunderte Kilometer und null Tankstopps weiter wartet das nächste Ungemach. Die Besatzung ist unruhig. Die Vorräte sind fast aufgebraucht, das Wasser musste rationiert werden aber zum Glück verfügt der Wagen über opulente Platzverhältnisse und vorne über anschmiegsames, elektrisch einstellbares Ledergestühl. Aber es herrscht Chaos voraus auf der Autobahn. Nichts geht mehr. Das kristallklare Navi gibt eine Alternative vor. Gesagt, getan. Doch die Besatzung war noch nie in dieser Gegend. Also heißt es erkunden. Über Stock und Stein führt schließlich die Route, die der V90 souverän passiert und dank aufpreispflichtiger Luftfederung die Insassen sanft durchs unwegsame Terrain geleitet.

Mittlerweile brennt die Sonne unbarmherzig herab, das Glaspanoramadach muss geschlossen werden, die Klimaanlage rennt auf vollen Touren. Die versehentlich eingeschaltete, dreistufige Lenkradheizung wird flugs wieder deaktiviert. Der nautische Offizier befiehlt schließlich ein Wendemanöver, das dank Rückfahrkamera reine Pflichtübung ist. Den Anruf und den Befehl aus der Basis hört dann die Besatzung glasklar über die Freisprecheinrichtung: Auftanken, Vorräte füllen, Schiff wieder klarmachen.

Der Kurs ist gesetzt Richtung Galileo 7. Autonom braust der Zweitonner dahin, der Captain hält lediglich das wuchtige, mit Knöpfen bespickte Lederlenkrad sachte in der Hand – den Rest erledigt der mit etlichen Assistenzsystemen ausgestattete Kombi quasi von allein. Der Captain beobachtet lediglich auf dem hochkant stehenden 12,3 Zoll großen Display die Lage, während die Teammitglieder ihre Funkapparate via USB wieder aufladen und bespricht die Situation. Keine Verluste, viel Erfahrung gesammelt und wieder was dazugelernt. Das Auftanken des 60-Liter-Tanks erfolgt nach mehr als 700 Kilometern unweit der Basisstation.

Die Vorräte sind letztlich auch wieder aufgefüllt, dann folgt die kurvige letzte Etappe Richtung Heimathafen. Dort streicht noch einmal der Erste Offizier über die orangenen Doppelziernähte, begutachtet den wuchtigen Schaltknauf und hernach die 20-Zoll-Felgen. Dann drückt er den Knopf auf dem Schlüssel, der Ocean Race riegelt ab – und wartet auf das Abenteuer am nächsten Tag.

Fazit: Nicht ganz so schnell, groß und rund wie die Enterprise ist der Volvo V90 Cross Country ein nobler Begleiter für jedes Terrain. Minuspunkte muss man mit der Lupe suchen, was aber beim Preis von knapp 100.000 Euro aber selbstverständlich sein sollte.

Typenschein

Volvo V90 Cross Country D5 AWD Geartronic Ocean Race

Preis: ab € 80.251,- inkl. Steuern und Abgaben; Testwagenpreis € 99.311,79 unter anderem inklusive Sensus Navigationssystem € 1452,-, Laderaum-Paket Pro € 528,-, Klimakomfort-Paket € 976,80, Xenium-Paket € 2970,-, Anhängekupplung € 1320,-, adaptivem Luftfahrwerk € 726,-, Multifunktions-Sportlederlenkrad € 132,-, intelligentem Einparkassistenten (Park Assist Pilot) € 409,20 und Außenfarbe Inscription Crystal Weiß-Perleffekt € 1716,-; einen Volvo V90 Cross Country (D4 AWD) gibt es ab € 56.630,-

NoVA/Steuer: 12 %/ € 2674,44 jährlich

Garantie: 2 Jahre ohne Kilometerbegrenzung, 3 Jahre Lackgarantie, 12 Jahre gegen Durchrostung

Service: alle 30.000 km oder jährlich

Technische Daten:

Motor: R4, 16V, Common-Rail, Turbolader, Partikelfilter, 1969 cm³, 173 kW/235 PS bei 4000 U/min, max. Drehmoment 480 Nm bei 1750-2250 U/min

Getriebe: Achtgangautomatik

Antrieb: Allradantrieb

Höchstgeschwindigkeit: 230 km/h

Beschleunigung 0-100 km/h: 7,5 s

Leistungsgewicht: 8,42 kg/PS

MVEG-Verbrauch: 6,7/5,2/5,7 Liter

VOLKSBLATT-Testverbrauch: 9,1 Liter

CO2-Ausstoß: 151 g/km

NOx: 0,0415 g/km; Euro 6d-TEMP

Eckdaten:

L/B/H: 4939/1879/1543 mm

Radstand: 2941 mm

Eigen-/zul. Gesamtgewicht: 1979/2440 kg

Kofferraum: 560-1526 Liter

Tank: 60 Liter (Diesel)

Reifen: 4 x 245/45 R20 103W auf 20“-Alus

Sicherheit:

Regelsysteme: ABS/EBV/ESP/ASR/BA/BSD/LKA/ACC/RSR/TPMS

Airbags: 7

Geländedaten:

Bodenfreiheit: 210 mm

Böschungswinkel vorne: 18,9°

Hinten: 20,7°

Rampenwinkel: 17,7°