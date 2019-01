GAP großes Thema für Landwirte

Für die heimischen Bauern steht ein entscheidendes Jahr bevor. Denn vor allem im Bereich der Gemeinsamen Agrarpolitik (GAP) müssen relativ bald wichtige Weichenstellungen für die Zeit der nächsten Budgetperiode nach 2020 getroffen werden. „ Die österreichische Ratspräsidentschaft im zweiten Halbjahr 2018 hat bereits einen großen Verhandlungsfortschritt erreicht. Die verbleibende Zeit bis zu den Wahlen zum Europäischen Parlament im Mai muss genutzt werden, um weitere Verhandlungsfortschritte bei der Gemeinsamen Agrarpolitik zu erreichen“, betont Agrar-Landesrat Max Hiegelsberger.

Er macht auch die Relationen klar: „Die öffentlichen Zahlungen an die Landwirtschaft im Rahmen der GAP betragen nicht einmal ein Prozent der gesamten öffentlichen Haushalte in Europa. Diese Mittel sind dringend notwendig, um den landwirtschaftlichen Betrieben ein Weiterbestehen unter den umfassenden europäischen umwelt- und tierwohlrechtlichen Bestimmungen zu ermöglichen“, so der Agrar-Landesrat.

Auch auf nationaler Ebene will er wichtige Punkte angehen. Die Transparenz in der Außer-Haus-Verpflegung, die ausgebauten Möglichkeiten der Elementarrisiko-Versicherung, das Wolfsmanagement und die Diskussionen rund um Tierwohlmaßnahmen seien wichtig, blickt er auf die anstehenden Themen des Jahres.