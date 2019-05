Garteln bringts

Auch wenn es vordergründig keinen Wirtschaftsaspket aufweist: Dem Garteln, egal ob vor dem Haus im Grünen oder auf dem Balkon, kommt aus mehreren Gründen eine höhere Bedeutung zu, als man annehmen möge.

Die Hobbygärtner mit dem grünen Daumen pflanzen vermehrt heimische Sorten an. Diese erwerben sie üblicherweise bei Gärtnereien, Landwirten oder Supermärkten in der Region – was zur lokalen Wertschöpfung und Arbeitskräftesicherung beiträgt.

Darüber hinaus helfen auch kleine und kleinste Maßnahmen, um dem Klimawandel oder auch dem Insektensterben zu entgegnen. Und schlussendlich bewahrheitet sich ein Spruch dann auch am Mittagstisch: „Aus dem eigenen Garten schmeckt´s noch immer am besten.“