Gartenlandtour startet am 1. März

Die steigende Zahl der Gartenfans darf sich freuen: Nachdem die Gartenlandtour in den vergangenen beiden Jahren Corona-bedingt nur in abgespeckter Form über die Bühne gehen konnte, ist sie heuer in gewohnter Form zurück und widmet sich verstärkt den Themen Klimaschutz und Kreislaufwirtschaft. Natürlich gibt es auch Tipps von Biogärtner Karl Ploberger.

Die Tour macht in fünf Bezirken Station, der Auftakt erfolgt pünktlich zum meteorologischen Frühlingsbeginn am 1. März in der Kitzmantelfabrik in Vorchdorf.  Weiter geht es am 7. März im Keine Sorgen Saal in Ried/Innkreis, am 8. März im Veranstaltungszentrum St. Marienkirchen und am 9. März im Veranstaltungszentrum Gramastetten. Letzte Station ist am 21. März das Kubez in Dietach, Beginn ist jeweils um 19.30 Uhr. Der Eintritt ist frei.

„Die Menschen wissen gesunde Lebensmittel aus dem eigenen Garten oder dem Bauern ums Eck mehr denn je zu schätzen. Auch der Umwelt- und Klimaschutz-Aspekt von regionalem und saisonalem Obst und Gemüse ist mehr in den Vordergrund gerückt“, freut sich Landesrätin Michaela Langer-Weninger.