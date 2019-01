Gas-Austritt in Wohnhaus in OÖ: Ein Toter und ein Verletzter

Ein Gas-Austritt in einem Wohnhaus in St. Johann am Walde im OÖ-Bezirk Braunau am Inn hat am Donnerstag einen Toten und einen Verletzten gefordert. Das Rote Kreuz wurde laut ersten Informationen um 11.00 Uhr verständigt. Ein Mann starb noch an der Unfallstelle, der Verletzte wurde mit dem Rettungshubschrauber ins Krankenhaus Wels gebracht. Nähere Umstände zum Unfall waren vorerst nicht bekannt.