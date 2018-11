Gasser feierte im Peking-Big-Air ersten Weltcup-Saisonsieg

Olympiasiegerin Anna Gasser hat beim Big-Air-Weltcup in Peking ihren ersten Saisonsieg geschafft. Die Kärntnerin triumphierte am Samstag klar vor der Japanerin Miyabi Onitsuka und der Kanadierin Laurie Blouin. Zuletzt in Modena belegte Gasser Rang drei, den Saisonauftakt in Neuseeland ließ sie aus. Bei den Herren erreichte indes Clemens Millauer seinen ersten Podestplatz überhaupt.

Gasser triumphierte am Samstag im „Vogelnest“-Stadion mit 182,25 Punkten klar vor Miyabi Onitsuka (176,00) und Laurie Blouin (156,00). „Ich bin sehr froh, dass ich zurück auf dem obersten Podium bin“, jubelte die 27-jährige Weltmeisterin. Vor dem letzten, erst Mitte März in Quebec stattfindenden Schlussbewerb fehlen ihr mit 1.600 Punkten satte 800 Zähler auf Onitsuka und die gleichauf vorne liegende zweifache Saisonsiegerin Reira Iwabuchi.

Millauer durfte sich am Olympiaschauplatz von 2022 nach bisher fünften Plätzen als Topergebnisse über seine Premiere auf dem Podest freuen. Der 23-Jährige musste sich mit 169,00 Punkten nur dem Schweden Sven Thorgren (184,00) und dem Japaner Takeru Otsuka (176,25) beugen. Im Gesamtklassemen rangiert Millauer (1.340) deutlich hinter Otsuka (2.600) und Chris Corning (2.090) auf dem dritten Platz.