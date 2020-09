In einem Haus in Linz ist Mittwoch zu Mittag eine Gastherme explodiert. Die 55-jährige Bewohnerin hörte einen Knall und verließ das Einfamilienhaus. Das Gebäude stand rasch in Vollbrand. Verletzt wurde niemand, der Mann der 55-Jährigen war nicht im Haus. Die Feuerwehr war am frühen Nachmittag noch im Löscheinsatz, berichtete die Landespolizeidirektion Oberösterreich der APA.