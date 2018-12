Gastro-Nachwuchs vor dem Vorhang

„Gastronomie-Nachwuchs vor den Vorhang!”, heißt es am 30. Jänner beim „Culinary Art-Festival“ im Restaurant Cubus im Ars Electronica Center in Linz. Gewinner der Berufsmeisterschaften JuniorSkills OÖ ein 6-Gänge-Menü zaubern und servieren. „In der Gastronomiebranche arbeiten Menschen für Menschen. Die Digitalisierung schreitet unaufhaltbar voran, deshalb wird diese menschliche Komponente in Zukunft noch mehr an Bedeutung gewinnen“, ist sich Thomas Mayr-Stockinger, Obmann der oö. Fachgruppe Gastronomie, sicher. Aktuell stehen in Oberösterreichs Gastronomie- und Hotelleriebetrieben 1406 Jugendliche in Ausbildung. Das sind um 3,38 Prozent mehr, als noch im Jahr 2016. Auch die Zahl der Gastronomiebetriebe, die 2015 auf 5908 sank, konnte seit dem Jahr 2016 auf 6111 gesteigert werden. „Die Gastronomiebranche ist eine steigende Branche mit top Chancen und top Nachwuchs, den wir vor den Vorhang holen möchten“, erklärt Mayr-Stockinger. Unterstützt werden die jungen Talente von Michael Steininger und Werner Traxler vom Zwei-Hauben-Lokal Muto in der Linzer Altstadt. „Wenn man will und Energie investiert ist alles möglich“, so Steiningers Credo, das er auch jungen Menschen mitgeben will. Karten für das Festival sind übrigens ab sofort in der Markthalle Linz oder online unter www. hotspots-linz.at erhältlich.