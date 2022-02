Gastronomie nun auch für Ungeimpfte offen – Wien wartet noch

Eine Woche nach dem Auslaufen der 2G-Beschränkungen im Handel und bei Friseuren werden ab Samstag auch in der Gastronomie, im Tourismus und anderen Bereichen die Zutrittsregeln gelockert: Wo bisher die 2G-Regel gegolten hat, genügt nun 3G – auch Ungeimpfte dürfen dann mit einem aktuellen PCR- oder Antigen-Test Lokale besuchen oder im Hotel übernachten. Wien bleibt aber vorsichtiger, hier bleibt Ungeimpften der Zugang zur Gastronomie vorerst noch verwehrt.

Die ab 19. Februar geltenden Lockerungsschritte – also 3G überall dort, wo bisher 2G vorgeschrieben war – betreffen auch etliche weitere Bereiche, etwa Seilbahnen, Busreisen, Ausflugsschiffe, Sportstätten, Veranstaltungen sowie Fach- und Publikumsmessen.

PCR-Tests bleiben weiterhin 72 Stunden lang gültig. Auch hier ist man in Wien vorsichtiger: PCR-Tests gelten dort bisher schon nur 48 Stunden. Die Sperrstunde um 24 Uhr und das Verbot der Nachtgastronomie bleiben vorerst bestehen, auch die generelle Maskenpflicht in geschlossenen Räumen wird weiterhin gelten.

Keine Lockerungen gibt es in Bereichen mit besonders gefährdeten Personen, wie etwa in Alten- und Pflegeheimen. Auch die 3G-Regel am Arbeitsplatz gilt weiterhin.