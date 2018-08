Gauland sieht Bannons Europawahl-Pläne skeptisch

Der deutsche AfD-Vorsitzende Alexander Gauland steht den Plänen des US-Rechtspopulisten Steve Bannon, gleichgesinnte Parteien im Europawahlkampf 2019 zu unterstützen, skeptisch gegenüber. „Herrn Bannon wird es nicht gelingen, zur Europawahl eine Allianz von Gleichgesinnten zu schmieden“, sagte Gauland den Zeitungen der Funke Mediengruppe (Samstag).

Die Interessenlage der „systemoppositionellen Parteien“ in Europa sei doch sehr unterschiedlich. Die AfD-Fraktionsvorsitzende Alice Weidel habe sich einmal mit Bannon getroffen. „Ich sehe aber keine großen Möglichkeiten einer Zusammenarbeit. Wir sind nicht in Amerika.“ Bannon, ein früherer Berater von US-Präsident Donald Trump und Galionsfigur der radikalen Rechten in den USA, hatte dem Nachrichtenportal „The Daily Beast“ gesagt, er wolle mit einer Stiftung vor der Europawahl im kommenden Mai eine „rechtspopulistische Revolte“ anzetteln.