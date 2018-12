Gebärmutter-Transplantierte bekam Baby

SAO PAULO – In Brasilien ist weltweit erstmals ein Kind auf die Welt gekommen, dessen Mutter die Gebärmutter einer Verstorbenen transplantiert bekam. Das Mädchen wurde vor einem Jahr in Sao Paulo geboren, wie die Fachzeitschrift „The Lancet“ am Mittwoch berichtete.

Im September 2016 wurde einer 32-Jährigen in einer mehr als zehnstündigen Operation die Gebärmutter einer im Alter von 45 Jahren verstorbenen Frau eingepflanzt.

Vier Monate vor der Transplantation wurden acht Eier befruchtet, eingefroren und sieben Monate nach der Transplantation der Frau eingesetzt. Sie wurde schwanger. Das Kind wurde per Kaiserschnitt geboren und gleichzeitig die Gebärmutter entfernt.

Bisher waren bereits Gebärmutter-Transplantationen erfolgreich, wenn der Uterus von einer lebenden Frau gespendet wurde.