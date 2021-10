Die Beschäftigten in der Denkmal-, Fassaden- und Gebäudereinigung erhalten ab 1. Jänner 2022 ein Lohnplus von im Schnitt 3,5 Prozent.

Für die Beschäftigten in der Spitalsreinigung beträgt der Anstieg im Kollektivvertrag (KV) 3,8 Prozent, hier liegt der Vollzeitlohn dann bei 1.704,29 Euro brutto pro Monat, was dem Niveau im Handels-KV entspricht – dieser wird gerade für das nächste Jahr verhandelt. Ebenfalls in der Lohnrunde sind die Metaller, sie fordern plus 4,5 Prozent.