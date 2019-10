Geballte IT-Kraft für Oberösterreich

Von Oliver Koch aus Frankfurt

Oberösterreich soll als IT-Standort weiter an Bedeutung gewinnen. Ein Ziel dabei laut Wirtschafts- und Digitalisierungs-Landesrat Markus Achleitner: Die Etablierung von großen Rechenzentren im Land ob der Enns, „denn Digitalisierung ist einer der vier Game Changer der modernen Wirtschaftswelt und daher hat der Ausbau von IT-Infrastruktur höchste Priorität“.

Die Energie AG will dabei am Standort Riedersbach (Bezirk Braunau) ihre Infrastruktur ausbauen. Der deutsche Lebensmitteldiskonter Lidl betreibt dort bereits ein Rechenzentrum doch laut Werner Steinecker, Generaldirektor der Energie AG, sei die Kapazität 36 Mal so hoch. Dementsprechend soll die Akquise neuer Kunden dort vorangetrieben werden.

„Wir sprechen so einerseits die Industrie mit Bedarf nach einem sicheren Betrieb ihrer Rechenzentren und andererseits die großen globalen Internetplayer an“, so Steinecker.

Einer der großen globalen Internetplayer ist dabei die Frankfurter Firma DE-CIX (Deutsche Commercial Internet Exchange), die – gemessen am Datenverkehr – den größten Internet-Knoten der Welt betreibt mit einer Maximalleistung von 7,8 Terabyte pro Sekunde.

Zur Veranschaulichung: Das entspricht einem 160 Kilometer hohen Stapel an voll bedruckten A4-Blättern. Mit DE-CIX soll nun die Zusammenarbeit intensiviert werden; um die Internetanbindung des Landes ob der Enns noch weiter zu beschleunigen.

Beim Besuch von Achleitner und Steinecker in Frankfurt wurde daher ein Folgetermin „in nächster Zeit“ in Linz fixiert.

*

Der Autor nimmt auf Einladung der Energie AG an der Pressereise teil.