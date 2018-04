Geballte Kraft in kleiner Knospe

Wenn die kleinen rundlichen Knospen der Bäume und Sträucher im Frühling aufbrechen und die ersten grünen Triebspitzen hervorbringen, kommt wieder Leben in die Natur. Komprimiert im Embryonalgewebe der Knospen befinden sich alle wertvollen Inhaltsstoffe, die der Baum oder Strauch für sein Wachstum braucht – so machen die beständigen Pflanzen Jahr für Jahr ihre Verjüngerungskur durch. Das ganze Potenzial der Pflanze befindet sich im Frühling in jedem kleinen Spross – leicht nachvollziehbar, dass diese kleinen Wachstumspakete sich deswegen auch positiv auf die Gesundheit des Menschen auswirken können.