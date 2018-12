Geballte Männlichkeit auf Clam

Die Bühne auf Burg Clam füllt sich zusehends. Nach den Zusagen von ZZ TOP (29. Juni 2019) und Rod Stewart (26. Juni) — das VOLKSBLATT hat berichtet — haben auch zwei Altbekannte ihr Kommen im Sommer 2019 angekündigt.

Am 30. Juni sagt nach Johnny Depp 2018 erneut ein Hollywood-Star „Hello“ auf Burg Clam. Jared Leto, 2017 und 2018 zum „heißesten Schauspieler der Welt“ gekürt, tritt mit seinem Bruder Shannon und deren Band Thirty Seconds to Mars nach 2014 erneut auf Burg Clam auf. Im Gepäck haben sie auf der „Monolith Tour“ihr im April 2018 veröffentlichtes Album „America“ — Lead- Gitarrist Tomo Milicevic verließ die Band nach den ersten Konzerten. Als Vorgruppe wird die Welser Rockband Krautschädl auftreten.

Nur ein paar Tage nach Hollywood-Star Leto kommt am 5. Juli 2019 geballte britische Manneskraft ins Mühlviertel. Der im englischen Newcastle geborene Sting gibt sich erneut die Ehre am Fuße der Burg. Der 67-Jährige kommt im Zuge seiner „My Songs- Tour“ nach Oberösterreich. Der 16-fache Grammy Award-Gewinner wird auf der Bühne seine Hits wie „Roxanne“, „Every Breath You Take“, „Message In A Bottle“, „Englishman in New York“ und viele mehr performen.

Seiler und Speer, 2019 bereits zum dritten Mal auf Burg Clam, verdoppeln ihren Auftritt: Neben dem 9. August kommen die beiden Musiker aufgrund der großen Nachfrage auch am 10. August — dann in Begleitung der Lokalmatadore Folkshilfe und der Kultband Erste Allgemeine Verunsicherung.

*

Das komplette Programm des Konzertsommers auf Burg Clam und Karten auf www.oeticket.com (Tel.: 01/96096)