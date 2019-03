Geburtstagsfeier für jugendlichen 70er der heimischen Wirtschaftswelt

Nahezu alle namhaften Persönlichkeiten der oberösterreichischen Wirtschaftswelt feierten am Freitag mit Christoph Leitl dessen 70. Geburtstag im Gasthaus Freiseder am Linzer Pöstlingberg. Dem amtierenden Eurochambres-Präsidenten wurde dabei eine besondere Ehre zuteil: Er erhielt die erstmals in der Geschichte vergebene Große Wirtschaftsmedaille in Gold der WKOÖ. Als Geburtstagsgeschenk stiftete die WKOÖ zudem den Christoph-Leitl-Preis als Wertschätzung für Start-ups: Der Preis ist mit 10.000 Euro dotiert und wird am 11. November beim Exporttag vergeben.

Landeshauptmann Thomas Stelzer lobt Leitl als „Jugendlichen, weil er vor Ideen strotzt und diese umzusetzen versteht“.

Leitl selber verwies in seiner Dankesrede darauf, dass Wirtschaft neben Kultur und Wissenschaft ein verbindendes Element sei. Auch deshalb habe er „in Europa genug zu tun“. Seine Heimatverbundenheit mit Oberösterreich brachte er mit einem Vergleich aus der Natur zum Ausdruck: „Ein Baum braucht umso tiefere Wurzeln, je höher die Äste wachsen. Ich habe mich daher Oberösterreich noch nie so sehr verbunden gefühlt, wie heute.“

Unter den Gästen waren unter anderem Wirtschaftslandesrat Markus Achleitner, IV-OÖ-Präsident Axel Greiner, WKO-Generalsekretär Karlheinz Kopf, Oberbank-Generaldirektor Franz Gasselsberger, Oberösterreichs WB-Direktor Wolfgang Greil und OÖVP-Geschäftsführer Wolfgang Hattmannsdorfer.