Geburtstagsfeier in Linzer Wohnung von Polizei aufgelöst

Passanten verständigten am Samstagabend gegen 20.30 Uhr die Polizei, „weil aus einer Wohnung laute Musik zu hören war“ und „mehrere Personen in dieser Wohnung seien“, berichtete die Polizei am Sonntag in einer Aussendung.

Vor Ort stellten die Beamten tatsächlich eine Geburtstagsfeier fest. Insgesamt waren 22 Personen aus unterschiedlichen Haushalten in der Wohnung eines 31-Jährigen.

„Nach Identitätsfeststellungen verließen sämtliche Gäste die Wohnung und es kehrte wieder Ruhe ein“, berichtete die Polizei. Alle Personen wurden angezeigt.