Gedanken zu Krieg und Frieden

„Zirkus des Wissens“: Benefizabende an der Linzer Kepler-Universität

Am Campus der Linzer Kepler-Universität widmet sich der neue „Zirkus des Wissens“ der Symbiose von Kunst, Wissenschaft und Unterhaltung.

Zum Start in den April gibt es drei Benefizabende. Schauspielerin Anne Bennent und die Linzer HipHopper Texta gestalteten am Mittwoch die Eröffnung, am Samstag (19.30 Uhr) gastieren Johannes Krisch und Larissa Fuchs.

Sie lesen aus Christopher News „Kaminsky Taktik“ über eine jüdische Frau aus Hallstatt, die durch einen inszenierten Selbstmord den Zweiten Weltkrieg überlebt. Am Cello begleitet Nikolai New vom Haydn Quartett.

Eine Woche später, 30. April, liest Klaus Maria Brandauer zu „Echo aus dunklen Räumen“ Texte von Krieg und Frieden, Landschaften und Menschen. Der Eintritt ist frei, Spenden helfen vertriebenen ukrainischen Studierenden. pia

Info: jku.at