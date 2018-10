Geduld und Durchhalteparolen

Michael Davies wird am Freitag sein Debüt für die Black Wings geben

Von Christoph Gaigg

„Es wird sich ausgehen“ — zumindest in Sachen Neuzugang Michael Davies konnte Black-Wings-Manager Christian Perthaler Positives vermelden. Der US-Amerikaner, der am Mittwoch erstmals mittrainierte, wird aller Voraussicht nach am Freitag gegen Zagreb (17.30) sein Debüt für die Linzer feiern.

bezahlte Anzeige

Sonst hielten sich gute Neuigkeiten bei den krisengebeutelten Wings zuletzt rar. Zumal der in den vergangenen Jahren erfolgsverwöhnte Klub Platz sieben überhaupt nicht gewöhnt ist. „Solche Phasen hat jeder Verein, jeder kommt da auch wieder heraus. Das werden auch wir, es ist nur eine Frage der Zeit“, ist Perthaler weiter von Mannschaft und Trainerteam überzeugt. „Wir probieren alles, ändern viele Sachen. Wir müssen selber einen Weg finden und ich bin überzeugt, dass wir ihn finden.“ Mag zwar nach Durchhalteparolen klingen, sehr viel anderes bleibt aktuell aber auch nicht übrig.

Zumal es jetzt Schlag auf Schlag geht, binnen zehn Tagen fünf Spiele warten, bevor die Länderspielpause ansteht. Noch wird Ruhe bewahrt: Es gebe kein Zeitfenster, in dem sich die Erfolge einstellen müssten, betonte Perthaler. Doch länger wird der berühmte Geduldsfaden sicher nicht.