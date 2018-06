Gefahr Bahnübergang: Jedes Jahr drei Todesopfer

LINZ — Zwei Unfälle sind seit Montag in OÖ an Eisenbahnkreuzungen passiert — in Thalheim wurde ein Klein-Lkw von einer Zuggarnitur erfasst, in Fraham war es der Pkw eines Pensionisten-Ehepaares. Zum Internationalen Tag für mehr Sicherheit an Eisenbahnkreuzungen am Donnerstag rät das KFV zur Vorsicht, denn obwohl die Sicherheit steigt, kommt es in OÖ jedes Jahr zu rund 20 solcher Unfälle mit Verletzten — um die drei Todesopfer sind jährlich zu beklagen. Österreichweit sind es zwischen zehn und 20 Todesopfer bei rund 70 Zusammenstößen.

Mehr als 95 Prozent der Unfälle sind laut KVF auf Fehlverhalten der Fahrzeuglenker zurückzuführen — Schranken oder Lichtanlagen werden dabei immer wieder ignoriert.

„Macht der Gewohnheit“

Meist ist es aber die „Macht der Gewohnheit“, die fatal endet. Denn nur allzu oft sind gerade Personen, die täglich Eisenbahnkreuzungen queren und deren Fahrplan kennen, besonders sorglos und dadurch gefährdet. „70 Prozent der Verunglückten wohnen weniger als zehn Kilometer von den Eisenbahnkreuzungen entfernt“, weiß KFV-Direktor Othmar Thann.

Grundsätzlich gilt: Es gibt keine freie Fahrt, man muss sich bei jeder Fahrt davon überzeugen, dass eine gefahrlose Überquerung der Schienen möglich ist. Das Nichtbeachten des Rotlichtes und Umfahren der bereits geschlossenen Schranken ist übrigens ein Vormerkdelikt.