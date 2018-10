Gefahr, wundzuliegen

Text: Michaela Ecklbauer

Eine Blase an den Füßen durch unbequemes Schuhwerk kennt jeder – es handelt sich

dabei aber schon um ein Druck- oder Wundgeschwür, das Experten als Schweregrad 2 einstufen. Wie groß das Leiden sein muss, wenn die lokale Schädigung der Haut ein größeres Areal betrifft, lässt sich damit erahnen. Vom Dekubitus (Wundliegen) sind vor allem Pflegepatienten aber auch Personen im Rollstuhl betroffen, weiß Zita Kis Dadara, Generalsekretärin der Österreichischen Gesellschaft für Dekubitusprävention (APUPA).

Agnes Hein, Wundmanagerin im Kepler Uniklinikum in Linz, hat für pflegende Angehörige und Betreuer einige hilfreiche Tipps zum Thema parat.

„Wichtig ist, bei jeder Körperpflege und jedem Umlagern des bettlägerigen Patienten auf seine Haut zu achten. Vor allem der Sakral- (Kreuzbein) und Steißbereich, die Hüften und die Fersen sind gefährdet eine Druckstelle zu bekommen. Grundsätzlich gilt, je schlechter der Allgemeinzustand ist, desto häufiger muss der Patient umgelagert werden“, weiß die erfahrene Wundmanagerin. Zudem sind Menschen mit viel Gewicht aber auch jene, die kaum noch ein Gewicht haben, besonders betroffen. „Tritt eine Rötung auf, die sich mit dem Finger nicht mehr wegdrücken lässt, ist schon das Stadium 1 eingetreten. Es ist höchste Zeit, den Betroffenen umzulagern. Stadium 2 ist eine Blase oder ein offener Hautdefekt, bei Stadium 3 ist auch das subkutane Fettgewebe involviert und bei Stadium 4 zudem Sehnen, Muskeln und der Gelenksbereich. Kritisch wird es, wenn sich das Gewebe schwarz verfärbt und abstirbt, übler Geruch und Fieber auftreten.

Neben der entsprechenden Wundversorgung ist in erster Linie die Ursache zu beheben, zum Beispiel eine zu harte Matratze. „Ein gesunder Mensch verändert im Schlaf seine Position an die 30 bis 40 Mal, ein Bettlägeriger kann das nicht. Je nach Gesundheitszustand kann schon nach einer beziehungs-weise zwei Stunden oder erst nach einigen Stunden eine Umlagerung nötig werden. „Druckstellen an den Fersen bedingen, dass diese frei liegen müssen, ist die Blase noch geschlossen, sollte sie nicht geöffnet werden“, erläutert Hein: „Eine Blase an der Hüfte geht zwangsläufig auf, der Patient sollte in einer 30-Grad-Position gelagert werden. Die Wunde braucht eine spezielle Versorgung (zum Beispiel einen sterilen Schaumstoffverband), der vom Arzt angeordnet und verschrieben werden muss.“

ReduziertesSchmerzempfinden

Wenn der zu Pflegende äußert, dass ihn die Haut brennt, sollte das ernst genommen werden. Oft merkt er es aber nicht, weil er wegen einer Zuckerkrankheit oder Medikation nicht so schmerzempfindlich ist, schildert Hein. Je nach Tiefe der Wunde kann sich der Heilungsverlauf über Monate hinziehen, abgestorbenes Gewebe muss entfernt werden. Umso wichtiger ist es, Dekubiti erst gar nicht entstehen zu lassen. Neben der richtigen Hautpflege kommt es auch auf die Beschaffenheit des Bettes an.

Die Problematik des Druck- und Wundgeschwürs kennen auch Rollstuhlfahrer, deren betroffenes Gewebe und Muskeln mit der Zeit an Festigkeit und Widerstandsfähigkeit verlieren. Entsprechend muss die Sitzdauer im Rollstuhl angepasst werden, als Hilfsmittel gibt es unterschiedliche Sitzkissen oder Auflagen.