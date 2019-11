Gefahren des Dampfens

E-Zigaretten und E-Shishas richten sich mit ihren fruchtigen und exotischen Aromen wie Pfirsich, Erdbeere, Apfel oder Kokosnuss vor allem an ein junges Publikum. Sie gelten bei vielen Rauchern als harmlosere Alternative zur klassischen Zigarette oder Shisha und werden als Instrument zur Rauchentwöhnung angepriesen. Auch an Orten, wo der „blaue Dunst“ verboten ist, gelten E-Zigaretten als willkommener Ersatz. Doch schon seit Jahren warnen Lungenfachärzte davor, sie bedenkenlos zu konsumieren. Sie seien im Vergleich zur normalen Zigarette zwar das kleinere Übel, harmlos sind sie aber bestimmt nicht. Das Problem ist, dass E-Zigaretten nicht unter das Tabak- und Arzneimittelgesetz fallen. Die Hersteller haben bei den Inhaltsstoffen daher großen Spielraum. „Viele der verwendeten Aromastoffe sind zwar dermatologisch getestet, welche Auswirkungen sie aber auf Atemwege und Lunge haben, weiß man noch nicht“, sagt Lungen-Primar Priv.-Doz. Bernd Lamprecht, Vizedekan der Medizinischen Fakultät der Johannes Kepler Universität Linz. Wird ein Pharmazeutikum für die Lunge auf den Markt gebracht, gibt es zahlreiche Untersuchungen und eine jahrelange Testphase, um Wirkung, Nebenwirkungen und Risiken möglichst genau zu erkennen. „In der jetzigen Situation befinden wir uns bei den E-Zigaretten quasi in einem riesigen Feldversuch, der vor allem an jungen Menschen vorgenommen wird“, warnt Lamprecht. Aromatisierte, nikotinhaltige oder nichtnikotinhaltige Flüssigkeiten (Liquids) werden elektrisch verdampft, statt einem Verbrennungsrauch entsteht ein Aerosol – flüssige Schwebeteilchen in einem Gas – das eingeatmet wird.

Flimmerhärchen werden beeinträchtigt

Das Einatmen dieser Dämpfe, beeinträchtigt potenziell die Flimmerhärchen in ihrer wichtigen Funktion, die Lunge vor Fremdstoffen zu schützen, und behindert dadurch die Selbstreinigungsfunktion der Lunge. Das könnte der Grund dafür sein, dass es zu einer erhöhten Anzahl von Lungenentzündungen oder Atemwegsinfekten kommt. Das zeigen auch die 1604 Fälle von Lungenschädigungen, die vom Center of Disease Control (CDC) in den USA registriert wurden und im Zusammenhang mit der Verwendung von E-Zigaretten gesehen werden. Inzwischen gibt es bereits 34 Todesfälle. Da laut CDC aber viele dieser Patienten THC-haltige Produkte verwendet haben, gilt es noch zu klären, in wie weit dies eine zusätzliche Rolle spielt.

„Das Dampfen ist besonders problematisch für Menschen mit empfindlichen Atemwegen, wie Asthmatiker. Welche Personengruppen durch den Gebrauch von E-Zigaretten besonders gefährdet sind, wird erst die Zeit zeigen“, betonte Prim. Univ.-Prof. Peter Schenk, Leiter der Abteilung für Pneumologie am Landesklinikum Hochegg. Auch das Passivrauchen ist nicht unproblematisch, da auch im Exhalat noch schädigende Stoffe in beträchtlichem Ausmaß vorhanden sind.