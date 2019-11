„Gefangen im Teufelskreis aus Erniedrigung und Gewalt“

Franziska Weisz spielt in „Der Taucher“ ein Opfer häuslicher Gewalt — Am 1. Dezember ermittelt sie wieder im „Tatort“

Günter Schwaigers Spielfilmdebüt „Der Taucher“ (ab 29.11. im Kino) beschäftigt sich auf intensive Weise mit dem Thema häusliche Gewalt.

Die Hauptrolle übernahm die österreichische Schauspielerin Franziska Weisz.

VOLKSBLATT: Wenn es um Gewalt an Frauen geht, stehen oft die Fragen im Raum: „Wie kann sie nur bei so einem Mann bleiben? Wie kann sie ihm nur verzeihen?“ Haben Sie sich die Fragen — auch im Bezug auf Ihre Rolle der Irene in „Der Taucher“ — auch schon gestellt?

WEISZ: Natürlich. Das war für mich eine zentrale Frage in der Erarbeitung der Rolle. Der Film zeigt auf, dass es darauf eben keine einfache Antwort gibt. Liebe, Anziehung, emotionale und wirtschaftliche Abhängigkeit, soziale Zwänge. So vieles kann da zum Tragen kommen. Dennoch macht man es sich unheimlich leicht, mit dieser Frage über Frauen, die in Gewaltbeziehungen bleiben, zu urteilen. Die Außenperspektive auf eine Beziehung kann niemals den Kern erfassen. Gefühle und Ängste sind irrationale Kräfte, deshalb kann man die Beziehung zwischen zwei Menschen nicht rationalisieren.

Warum haben Sie sich für diese Rolle entschieden?

Weil die Irene in unserem Film für viele Frauen steht, die sich in einem Teufelskreis aus Erniedrigung, Gewalt und Selbstaufgabe gefangen sehen und da alleine auch nicht rauskommen. Der Film räumt mit dem Klischee auf, dass häusliche Gewalt ein Randgruppen- oder gar Ausländerproblem ist. Mit dieser Art der Marginalisierung wäscht sich unsere Gesellschaft rein von diesem Problem. Tatsache ist, dass häusliche Gewalt durch alle Gesellschaftsschichen geht und in gehobenen Kreisen noch besser vertuscht wird. Österreich liegt an trauriger westeuropäischer Spitze, wenn es um Gewalt an Frauen geht, bis hin zum Mord. Mit „Der Taucher“ wollen wir auf dieses Thema aufmerksam machen und es aus seinem Schattendasein als Kavaliersdelikt lösen. Es handelt sich hier um Gewaltverbrechen, die von Politik, Medien und Gesellschaft auch als solche erkannt werden müssen.

Wie nahe gehen einem als Schauspielerin auch Szenen, in denen so explizit Gewalt angewendet wird — auch wenn sie „nur gespielt“ ist?

„Nur gespielt“ geht da gar nicht. Ich muss den Moment schon sehr nah an mich ranlassen, um die Bedrohung glaubhaft rüberzubringen. Das Wissen, dass unzählige Frauen tagtäglich mit dieser Angst alleine gelassen werden, ist erschütternd.

Der Film kommt anlässlich des Welttages gegen Gewalt an Frauen in die Kinos — ist das ein Thema, mit dem Sie sich schon einmal auseinandersetzen haben müssen?

Ich persönlich nicht. Sollte es in meinem nahen Umfeld zu Übergriffen gekommen sein, so wurden sie gut versteckt. Symptomatisch bei diesem Thema.

Sie sind ein wahres Chamäleon und eine Vieldreherin — gerade waren Sie noch mit „Ich war noch niemals in New York“ in den Kinos (und damit in einer vollkommen anderen Rolle), jetzt mit „Der Taucher“. Ist es wichtig als Schauspielerin, sich rollenmäßig nicht festlegen zu lassen?

Mir ist es jedenfalls ungemein wichtig, weil mir so meine Arbeit am meisten Spaß macht. Was ich an meinem Beruf liebe, ist die Abwechslung und an, oder besser noch, über meine Grenzen zu gehen. Ich entdecke mit jeder Rolle neue Seiten an mir, Stärken und Schwächen. Diese Lebendigkeit will ich beibehalten.

Am 1. Dezember läuft Ihr inzwischen sechster Fall als „Tatort“-Ermittlerin. Eine Rolle, die Ihnen noch immer gefällt?

Immer besser. Julia Grosz war zu Beginn ja eine verschlossene und eher spröde Person. Ich genieße es, sie nach und nach ein bisschen auftauen zu lassen. Parallel zu Falke und Grosz werden auch mein wunderbarer Kollege Wotan Wilke Möhring und ich immer eingespielter. Die Arbeit mit ihm macht Riesenspaß.

Im „Tatort“ geht es ja nie nur um die Klärung von Fällen, sondern auch um die persönliche Entwicklung der Ermittler. Was wünschen Sie sich denn für Julia Grosz?

Dass Julia die „Tatort“-Community zum Beispiel auch mal mit nach Hause nimmt, oder zum Zirkeltraining oder zur Weihnachtsfeier bei der Bundespolizei.

Sind Sie auch privat eine „Tatort“-Schauerin am Sonntagabend? Auf welche Teams freuen Sie sich dann?

Wenn es meine Zeit erlaubt, schaue ich Sonntagabend sehr gerne Tatort. Allein schon wegen der Titelmusik. Präferiertes Team hab ich keines, ich lasse mich da gerne überraschen. Die Abwechslung und die Vielfalt an Ermittlern und Geschichten macht den Reiz des „Tatort“ für mich aus.

Am 8. Dezember feiert der Film „Südpol“ mit Ihnen im ORF seine Premiere. Sind Sie ein Workaholic?

Nüchtern betrachtet, wahrscheinlich, ja. Für mich fühlt es sich allerdings nicht so an. Ich denke, das passiert schnell, wenn man das Glück hat, seine Leidenschaft zum Beruf zu machen. Wenn ich am Set bin, fühle ich mich wie der sprichwörtliche Fisch im Wasser. Klar, tauche ich da immer wieder mit Freuden ein!

Sie haben sich in Ihrem Studium in England auf Ent- wicklungs- und Umweltpolitik spezialisiert. Bedauern Sie es manchmal, nicht in diesem Bereich zu arbeiten?

Bedauern trifft es nicht ganz. Ich fühle mich ob all der Dinge, die auf der Welt und mit unserem Planeten passieren, untätig und schrecklich ohnmächtig. Es bricht mir das Herz, wenn ich aktuelle Zahlen zum Artensterben lese oder sehe, wie wir mit unserem Konsumverhalten auf Kosten der Natur, der Tiere und letztlich auf Kosten anderer Menschen leben. Deshalb bilde ich mich immer weiter, lese, was ich zwischen die Finger bekomme und engagiere mich, wo ich kann. Mit unserem alltäglichen Konsumverhalten liegt der wichtigste Schlüssel zu sämtlichen Umweltthemen in unserer eigenen Hand. Den müssen wir nützen, um Dinge zu verändern. Das sollte uns bewusst sein, wenn wir in unseren Einkaufswagen schauen. Die „Stoppt Billigfleisch“-Kampagne des WWF bringt es für mich auf den Punkt.

Mit FRANZISKA WEISZ sprach Mariella Moshammer