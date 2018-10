Gegen Fake News und Hass im Netz

Gerade die jungen Menschen sind in vielerlei Hinsicht Vorreiter der Digitalisierung, sie sind mit neuen Medien und Technologien aufgewachsen. Sie sind aber auch besonderen Risiken ausgesetzt. Daher steht im Mittelpunkt der neuen Jugendstrategie die Stärkung der Medienkompetenz von Kindern und Jugendlichen, von Eltern, Lehrern und allen in der Jugendarbeit tätigen Personen.

„In Zeiten von Cybermobbing, Hass im Netz und Fake News ist es besonders wichtig, Jugendliche zu informieren, zu sensibilisieren und ihre Medienkompetenz zu stärken“, erwartet sich ÖVP-Ministerin Juliane Bogner-Strauß wesentliche Akzente von der neuen Österreichischen Jugendstrategie, die — getragen von der gesamten Bundesregierung — optimale und zeitgemäße Rahmenbedingungen für junge Menschen in Österreich schaffen soll. Zielsetzung sei es, konkrete Maßnahmen zu bündeln, zu systematisieren und zu optimieren. Dazu werden in allen Ministerien bis Mitte 2019 jugendpolitische Ziele definiert und ressortübergreifende Projekte entwickelt und dann in Zusammenarbeit mit dem Kompetenzzentrum Jugend im Bundeskanzleramt umgesetzt.

Vier Handlungsfelder

Die Jugendstrategie umfasst vier Handlungsfelder:

Bildung und Beschäftigung: Damit junge Menschen ihre Talente bestmöglich entwickeln und ihre Chancen nutzen können.

Beteiligung und Engagement: Damit jungen Menschen mitreden, mitgestalten und mitbestimmen können.

Lebensqualität und Miteinander: Damit junge Menschen ein selbstständiges und eigenverantwortliches Leben führen können.

Medien und Information: Damit junge Menschen über die Chancen der Digitalisierung informiert und für die Risiken sensibilisiert sind.

„Mit der Jugendstrategie sichern wir die Zukunftschancen junger Österreicher“, so Bogner-Strauß. Betroffen sind mit Stichtag 1.1.2018 übrigens 1.713.028 Österreicher im Alter von 15 bis 30 Jahren, also genau 19,4 Prozent der Bevölkerung. Der Anteil an weiblichen Personen in dieser Altersgruppe beträgt 48,5 Prozent, während in der Gesamtbevölkerung Frauen mit 50,8 Prozent die Mehrheit stellen.