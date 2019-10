Gegen kriselnden Bundesligisten vertraut Ried auf „Mister ÖFB-Cup“

„Gegen St. Pölten sind wir seit Langem einmal nicht in der Favoritenrolle“, sagte Rieds Abwehrchef Thomas Reifeltshammer vor dem Cup-Duell beim Bundesliga-Schlusslicht am Dienstag (18, live ORF Sport +). Aber ist das wirklich so?

Zumindest wird den Innviertlern kein Gegner mit breiter Brust gegenüberstehen. In der Liga sind die Niederösterreicher seit sieben Runden ohne Sieg, haben die Rote Laterne inne, erst einmal gewonnen. Acht erzielte Tore und 35 Gegentreffer sind jeweils Minuswert. „Sie laufen in der Meisterschaft den eigenen Erwartungen bis jetzt etwas hinterher. Sie haben aber gezeigt, dass sie durchaus auf Augenhöhe mit ihren Gegnern waren“, warnte Trainer Gerald Baumgartner vor seinem Ex-Klub.

Jener Verein, mit dem der Salzburger 2014 ins Finale vorgedrungen war, auf dem Weg dorthin auch Ried (2:1) ausgeschaltet hatte. Die Bilanz des 54-Jährigen im Cup liest sich ohnehin eindrucksvoll: In 26 Matches als Trainer behielt er 24 Mal die Oberhand. Die einzigen Niederlagen erlitt er im Endspiel mit dem SKN gegen Salzburg (2:4) sowie im Semifinale 2018 mit Mattersburg, als gegen die Bullen erst im Elfmeterschießen das Aus kam.

Für Dienstag sind neben den verletzten Boateng und Bajic auch Jefte, Takougnadi und Ziegl angeschlagen, Reuben Acquah war schon zuletzt etwas kränklich. „Die Umstellungen werden einigen Spielern die Chance geben, sich zu zeigen“, blieb „Mister ÖFB-Cup“ Baumgartner gelassen. cg