Gegen Leader soll Wende gelingen

Auch Interimstrainer Ernö Doma konnte den freien Fall, in dem sich BW Linz seit dem letzten Spiel der Herbstsaison befindet, nicht stoppen. Bei seinem Debüt vor zwei Wochen gab es ein 0:2 in Amstetten. Nach fünf Partien ohne Punkt und Tor soll nun ausgerechnet am Freitag (19.10, live ORF Sport +) gegen Spitzenreiter WSG Wattens die Wende her — was freilich dem Lokalrivalen aus Ried besonders gefallen würde. „Sie sind sicher nicht zufällig Erster, sind ein guter Gegner. Aber ich bin optimistisch, wir wollen versuchen, die drei Punkte zu holen“, bekräftigte Doma.

Für den zwar die Länderspielpause wie gerufen kam, ob der vielen Ausfälle weiß aber auch der Ungar: „Es sind nicht so viele Änderungen möglich.“ Immerhin meldeten sich Florian Templ und Mario Ebenhofer wieder fit, dafür fehlt nun der gegen Wattens ohnehin gesperrte Lukas Tursch ein paar Wochen — er musste wegen einer starken Prellung mikrochirurgisch operiert werden.

Ein absolutes Schlüsselspiel wartet auf Vorwärts Steyr im Kellerduell gegen den Vorletzten Horn. „Wir müssen den unbedingten Siegeswillen zeigen und nicht nur gut spielen“, forderte Trainer Gerald Scheiblehner, dessen Schützlinge bereits am Dienstag im Heim-Nachtrag auf Kapfenberg treffen, ehe es in einer Woche zum nächsten direkten Duell nach Amstetten geht.

Der FC Juniors reist indes nach Klagenfurt. „Wir wollen auswärts auf alle Fälle wieder etwas holen“, sagte Teamchef Tobias Schweinsteiger.