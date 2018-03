Gegen LH Kaiser gibt es in Kärnten keine Mehrheit

In Kärnten könnte es am Dienstag erste Signale dafür geben, wie die künftige Landeskoalition farblich zusammengesetzt ist. Am Vormittag tagen jedenfalls die Parteigremien von SPÖ, FPÖ und ÖVP. Theoretisch könnte Wahlsieger Peter Kaiser nicht nur mit Blau oder Schwarz eine Regierungsmehrheit finden, sondern auch mit dem Team Kärnten von Gerhard Köfer. Vom Tisch ist hingegen seit gestern Nachmittag die Möglichkeit, dass FPÖ, ÖVP und Team Kärnten koalieren: Denn die SPÖ schaffte das 18. Mandat, bei 36 Sitzen im Landtag kann gegen die Roten keine Mehrheit gebildet werden. Der zusätzliche Mandatsgewinn der SPÖ nach Auszählung der Wahlkarten geht zu Lasten der ÖVP, die Mandatsverteilung lautet nun: 18 SPÖ, 9 FPÖ, 6 ÖVP und 3 Team Kärnten.

In Prozenten sieht es so aus: Die SPÖ kam mit einem Plus von 10,81 Prozentpunkten auf 47,94 Prozent, das ist das beste Wahlergebnis seit dem Jahr 1984, mit 51,65 Prozent gab es damals eine absolute Mehrheit. Sozusagen eine „kleine Absolute“ schaffte die SPÖ aber auch diesmal: 10.972 der insgesamt 21.379 Wahlkartenstimmen entfielen nämlich auf die SPÖ.

Die FPÖ erreichte letztlich mit ihrem Spitzenkandidaten Gernot Darmann 22,96, die von Christian Benger geführte ÖVP kam auf 15,45 Prozent und das Team Kärnten erzielte 5,67 Prozent. Die Grünen — in den letzten fünf Jahren in einer Koalition mit SPÖ und ÖVP — flogen mit 3,12 Prozent aus dem Landtag, die Neos verfehlten den Einzug mit 2,14 Prozent ganz klar.

Die Wahlbeteiligung stieg mit den Wahlkartenstimmen zwar um genau fünf Prozentpunkte auf 68,63 Prozent — ist aber dennoch niedrig wie nie zuvor. 2018 wählten noch 75,15 Prozent.

Politisches Aus für Jörg Haiders BZÖ

Detail am Rande: Der Urnengang vom Sonntag wurde auch zur endgültigen Beerdigung des 2005 von Jörg Haider ins Leben gerufenen BZÖ. 2013 schafften die Orangen noch zwei Landtagssitze, deren Inhaber allerdings der Partei inzwischen abhandengekommen sind. Es wurde zwar wieder ein neuer Parteiobmann gewählt, 400 Unterschriften waren auch keine Hürde, am Sonntag reichte es aber landesweit gerade einmal für gut 1000 Stimmen, 128 davon allein in der Gemeinde Grafenstein, wo Parteichef Helmut Nikel zuhause ist.