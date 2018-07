„Gehören nicht zu den besten Vier“

Von Tobias Hörtenhuber

England, das Mutterland des Fußballs, feiert nach dem überraschenden vierten Platz seine jungen Wilden um Kapitän Harry Kane. Doch einer bleibt völlig ruhig und analytisch: Teamchef Gareth Southgate. „Wir waren hier unter den besten vier Mannschaften, aber wir wissen, dass wir noch nicht zu den vier besten gehören“, erklärte der 47-Jährige nach der 0:2-Niederlage gegen Belgien im Spiel um Platz drei. Und er tut gut daran, die Euphorie zu bremsen, denn (zu) hohen Erwartungen wurden Auswahlen der „Three Lions“ noch selten gerecht.

Das Entscheidende: Der Glaube an Titel ist zurück

„Wir sehen unsere Leistungsfähigkeit sehr realistisch und lassen uns von dem vielen Lob nicht blenden“, versicherte Southgate. Und das Duell mit Belgien zeigte einmal mehr, dass das Kreieren von Chancen eines der größten Probleme Englands ist. Da fehlt es an der Bereitschaft, auch aussichtslose Läufe ohne Ball zu absolvieren, an der Präzision, an der Entschlossenheit und an den Ideen. Dazu scheint die Defensivabteilung noch nicht reif genug. Das ist auch Southgate bewusst: „Wir müssen und werden uns noch stark verbessern.“

Dennoch kann das junge Team stolz nach Hause fliegen, denn …

… im Achtelfinale gegen Kolumbien wurde endlich der Fluch des Elfmeterschießens besiegt.

… kaum eine Mannschaft war bei Standards besser. Und diese werden im modernen Fußball immer wichtiger.

… mit Jordan Pickford gibt es wieder einen sicheren Rückhalt im Tor.

… Platz vier ist die drittbeste WM-Platzierung überhaupt.

… mit Kane wurde erstmals seit Gary Lineker 1986 wieder ein Engländer Torschützenkönig.

… sie hat einer ganzen Insel den Glauben an einen Titel in absehbarer Zeit zurückgegeben — die wohl entscheidendste Errungenschaft.