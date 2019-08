Gemessen daran, was sich Parlamentarier während der Nationalratssitzungen an Verbalinjurien so an den Kopf werfen, ist ein Fairnessabkommen für den Nationalratswahlkampf kaum mehr als ein frommer Wunsch.

Und, ja, auch wenn den Namen niemand mehr hören kann: Dass sich ausgerechnet die Silberstein-Partei SPÖ für ein solches Abkommen so stark macht, mutet einfach kurios an.

Ganz abgesehen davon wird man auch den Eindruck nicht los, dass den Genossen ein nicht zustande gekommenes Abkommen zwischen allen Parteien das liebste ist — ansonsten würde man in Bezug auf ÖVP und FPÖ nicht von „Ibiza-Koalitionären“ reden. Sich einfach an Gesetze halten und guten Stil pflegen: das geht auch ohne Abkommen.