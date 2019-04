Geiger, Schuh und Palm beehren Steyr

Bereits zum dritten Mal präsentieren die Literaturtage Steyr am Pfingstwochenende – von 7. bis 9. Juni – vor der Kulisse der historischen Altstadt und ihrer Arkadenhöfe zeitgenössische Autoren.

Der Eintritt ist dabei auch in diesem Jahr für Besucher frei. Ein Debüt gibt heuer dort der Manfred Maurer-Literaturpreis: Dieser wird erstmals im Rahmen des Festivals vergeben. Der Preis soll an den 60. Geburtstag sowie 20. Todestag des Steyrer Autors im vergangenen November erinnern. „Ich freue mich sehr, dass in Steyr endlich wieder ein Literaturpreis vergeben wird“, so Initiatorin und Kuratorin Karin Fleischanderl.

Margit Schreiner eröffnet

Eröffnet werden die Literaturtage heuer wieder im Innenhof des Rathauses Steyr – und zwar mit einer Lesung von Margit Schreiner. In „Kein Platz mehr“ wirft die Schriftstellerin einmal mehr einen Blick ins zutiefst Österreichische ihrer näheren Umgebung und geht pointiert und ironisch mit sich und ihren Zeitgenossen ins Gericht.

Am Samstag sind die Literaturtage dann erstmals zu Gast in der Restaurant-Bar Franz Ferdinand: Bei der dort stattfindenden Matinee ist Schriftsteller Bodo Hell zu sehen und zu hören. Am Nachmittag wird schließlich der Renaissance-Innenhof des Café-Restaurant Rahofer zur Kulturbühne: Daniel Wisser liest aus seinem preisgekrönten Roman „Königin der Berge“. Im Anschluss trägt Maja Haderlap aus ihrem mit dem Bachmann-Preis prämierten Debüt „Engel des Vergessens“ vor – einem sinnlich-poetischen Erinnerungsroman.

Franz Schuh präsentiert sich danach als Meister in der Kunst der Assoziation: In „Fortuna“ versammelt Schuh Abhandlungen, autobiografische Skizzen, Gedichte und Polemiken zur Philosophie des Glücks. Abends wird dann in der Buchhandlung Ennsthaler der große Arno Geiger aus seinem Roman „Unter der Drachenwand“ vorlesen. Für die abschließende Sonntagsmatinee im Museum Arbeitswelt liest Kurt Palm aus seinem Roman „Monster“ – mit musikalischer Begleitung.