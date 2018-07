Geiseln in US-Supermarkt genommen: Eine Tote

LOS ANGELES — In Los Angeles im US-Staat Kalifornien hat sich ein Mann am Samstag stundenlang mit Dutzenden Geiseln in einem Supermarkt verschanzt und eine Frau erschossen. Davor hatte der 28-Jährige im Süden der Stadt bei einem Streit in einer Wohnung auf seine Großmutter und seine Freundin geschossen. Anschließend zerrte er die verletzte Freundin ins Auto der Oma und floh mit ihr. Polizisten nahmen die Verfolgung auf. Vor dem Supermarkt „Trader Joe’s“ habe der Mann laut Polizei mit seinem Auto einen Laternenmast gerammt und sich eine Schießerei mit den Beamten geliefert. Er sei schließlich in den Supermarkt gerannt, wo er etwa 40 Menschen als Geiseln nahm und eine Mitarbeiterin erschoss. Während der mehrstündigen Belagerung des Supermarkts durch die Sicherheitskräfte flohen immer wieder Menschen durch die Tür oder Fenster ins Freie. Am Ende bat der Täter laut Polizei selbst darum, dass ihm Handschellen angelegt werden. Die genauen Hintergründe und das Motiv waren zunächst unklar.