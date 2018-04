Geisterfahrt auf A10: Postlerin freigesprochen

Frau wendete und fuhr in falscher Richtung durch Rettungsgasse

SALZBURG — Eine Postlerin, die im November 2017 auf der Tauernautobahn (A10) in Salzburg als Geisterfahrerin in der Rettungsgasse unterwegs war, ist am Bezirksgericht St. Johann freigesprochen worden. Der Frau wurde Gefährdung der körperlichen Sicherheit vorgeworfen. Der Freispruch war vorerst noch nicht rechtskräftig.

Ein Lastwagenfahrer filmte den Vorfall am 27. November 2017 auf der Tauernautobahn. Die Frau drehte im Staubereich mit ihrem Postauto um und war dann einige Hunderte Meter bis zur Ausfahrt Pfarrwerfen zwischen den beiden Kolonnen der Rettungsgasse als Geisterfahrerin unterwegs. Das Video wurde von Ö3 auf seine Facebook-Seite gestellt und sorgte für enormes Aufsehen.

Die Postlerin erhielt nach dem Vorfall von ihrem Dienstgeber eine strenge Abmahnung und wurde versetzt. Verwaltungsstrafrechtlich sei ihr für einige Monate der Führerschein entzogen worden und es würde sie eine saftige Strafe erwarten, hieß es.