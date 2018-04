„Geisterstunde“ auf Schloss Riedegg

Immer mehr zum kulturellen Hotspot im Mühlviertel wird das Schloss Riedegg, Gemeinde Alberndorf. „Was ist ein Schloss, ohne, dass es darin spukt“, dachte sich Werner Steinmetz, Ensemble-Mitglied des Bruckner Orchesters Linz. So schuf er den Konzertzyklus „Musikalische Geisterstunde“. „Eine eigens von mir komponierte Fanfare wird von den Türmen des Schlosses erklingen, eine geisterhafte Atmosphäre den Zuhörer zu den Konzerten in der Ruine oder der Schlosskapelle begleiten“, sagt Steinmetz. Am morgigen Freitag findet ab 20.30 Uhr das Eröffnungskonzert für Blechbläser in der Ruine statt. Geistiges gibt’s auf allen Ebenen — neben dem Auftritt des Schlossgeistes findet ab 19:30 Uhr eine Whiskyverkostung von Peter Affenzeller auf der Reiterstiege statt. Anschließend gibt es von Musikern des Brucknerorchesters Linz unter der Leitung von Steinmetz Werke von Giovanni Gabrieli (1557 – 1612) bis Modest Mussorgsky (1839 – 1881) — „Bilder einer Ausstellung“ zu hören. Am 22. April folgen die Streichquintette Mozart & Bruckner (20 Uhr). Für dieses Konzert verlost das VOLKSBLATT auf Facebook (volksblatt.at) 4 x 2 Karten.

Das Konzert am 16. Mai für Flöte, Harfe und Violine (20.30 Uhr) steht unter dem Motto „Frankreich“ (Saint-Saens, Renié, Ibert und Ravel). Den Abschluss bildet am 27. Mai ab 20 Uhr „Verklärte Nacht“ (Streichsextette/Tschaikowski und Schönberg). Außerdem ist die Ausstellung „I’m sick and tired of being sick and tired“ von Studentinnen und Absolventinnen der Linzer Kunstuni, u. a. Klemens-Brosch-Preisträgerin Judith Gattermayr, zu sehen. Karten: Raiffeisenbank Region Gallneukirchen