Gekipptes Rauchverbot: Anzeigenflut droht

WIEN — Die Schutzgemeinschaft für Nichtraucher rechnet nach dem Kippen des Rauchverbots in der Gastronomie mit mehr Anzeigen gegen Wirte, die sich nicht an die gesetzlichen Vorgaben halten. „Ich glaube, dass die Anzeigenflut zunehmen wird“, sagte Robert Rockenbauer, Bundesleiter der Organisation, bei einer Pressekonferenz in Wien. Verstöße sollten den Behörden gemeldet werden, forderte er.

„Wirte müssen wegen des Volkszorns mit verstärkter Kontrolltätigkeit und Anzeigen rechnen“, betonte Rockenbauer. Die Schutzgemeinschaft helfe gerne, den Sachverhalt richtig an die Behörden zu übermitteln. In Wien und Umgebung biete sein Verein neuerdings „Auftragsanzeigen“ für zehn Euro an, sagte Dietmar Erlacher von „Krebspatienten für Krebspatienten“. Damit muss die Anzeige nicht mit dem eigenen Namen erstattet werden. Das ist laut Rockenbauer vor allem bei Landgasthäusern ein Problem, wo die Dorfbewohner vor Anzeigen zurückschrecken, weil sie sonst aus dem Ort „auswandern“ müssten.

Rockenbauer sprach auch von einer Verunsicherung der Gastronomen. Wirte hätten sich auf das absolute Rauchverbot ab Mai 2018 eingestellt. Damit wäre jeglicher Wettbewerbsnachteil verhindert worden, nun entbrenne wieder der Kampf um die Raucherklientel. An Nichtraucher appellierte er, keine gemischten Lokale ohne getrennte Luftkreisläufe zu betreten, „weil es dort keinen wirklichen Nichtraucherschutz gibt“. „Gaststätten dürfen nicht zu Zuchtstätten für Lungenkrebs und Co. werden“, hielt Rockenbauer fest.