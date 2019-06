Von Tobias Hörtenhuber

Eigentlich spricht vor dem heutigen dritten Spiel der ABL-Finalserie (Best-of-5) gegen die Kapfenberg bulls (19/live Sky) statistisch gesehen kaum etwas für die Swans Gmunden.

Ein 0:2 in der Finalserie zu drehen gelang erst zwei Mal, zuletzt Güssing 2014. Das gute Omen: Der Gegner hieß Kapfenberg.

Die Saisonbilanz gegen die Steirer lautet 1:7, der Erfolg datiert mit 13. Oktober 2018 aus der Anfangsphase der Saison.

Der letzte Heimsieg gegen das Team von Mike Coffin ist mehr als ein Jahr her — 78:69 am 3. Juni. Und wieder ein gutes Omen: Es war dies Spiel drei der letztjährigen Finalserie.

Bekanntlich wurden die letzten vier Duelle (1x ABL-Finale, 2x Cup, 1x Supercup) um einen Titel gegen Kapfenberg allesamt verloren.

Defensive UND Offensive müssen top sein

Fakt ist, die Gmundner waren auswärts zwei Mal knapp dran, brauchen jetzt drei Siege in Serie. „Leicht wird es definitiv nicht“, flüchtete sich Swans-Geschäftsführer Richard Poiger vor dem Match am Traunsee in Galgenhumor, um dann wieder ernst zu werden: „Wir sind geknickt aber nicht gebrochen, die ersten zwei Spiele waren lange auf Augenhöhe.“ Der Titelverteidiger konnte allerdings im entscheidenden Moment immer zusetzen, machte die „Big Plays“.

Poiger kennt das Rezept, um den Spieß diesmal umzudrehen. „Wir brauchen eine ähnliche Defensivleistung wie in Spiel zwei und müssen darauf vertrauen, dass wir es auch in der Offensive können.“

Spiel vier würde am Samstag erneut in Gmunden steigen, das Entscheidungsmatch am Montag in Kapfenberg.