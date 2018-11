Gekürzte oö. Mindestsicherung hält EuGH-Prüfung nicht stand

„Die Entscheidung des EuGH nehmen wir zur Kenntnis, wir stehen politisch aber weiterhin zu unserer Reform der Mindestsicherung, zu mehr Arbeitsanreiz und Leistungsgerechtigkeit“: So reagierten am Mittwoch OÖVP-Sozialsprecher Wolfgang Hattmannsdorfer und FPÖ-Klubobmann Herwig Mahr auf die Tatsache, dass der Europäische Gerichtshof (EuGH) die oberösterreichische Mindestsicherungsregelung — sie sieht für subsidiär Schutzberechtigte und befristet Asylberechtigte einen niedrigeren Satz vor — gekippt hat (Details siehe Stichwort unten).

Man werde nun, so Mahr und Hattmannsdorfer, „den Vorabentscheid genau analysieren, da sich auch die Verfassungsjuristen der Republik Österreich in ihrer Stellungnahme an den EuGH für unser Modell ausgesprochen haben“. Und ungeachtet der nunmehrigen Entscheidung sehen die beiden „eines unserer zentralen Ziele in jedem Fall erreicht. Wir haben aus Oberösterreich mit unserem konsequenten Vorgehen den nötigen Anstoß gegeben für eine österreichweit einheitliche Regelung“. Wichtig sei vor allem, dass „die nun auch tatsächlich kommt“, Oberösterreich werde sie übernehmen, so Hattmannsdorfer.

bezahlte Anzeige

„Auf der Zielgeraden“

Laut Information des Sozialministeriums sei man bei den koalitionsinternen Verhandlungen in dieser Sache „auf der Zielgeraden“. Das EuGH-Urteil wolle man berücksichtigen und einen verfassungskonformen Vorschlag vorlegen. Wobei diesbezüglich noch ein Termin abzuwarten ist: Nächste Woche befasst sich nämlich der Verfassungsgerichtshof mit einem anderen Aspekt der oberösterreichischen Mindestsicherungsregelung, dem sogenannten Deckel. Bedarfsgemeinschaften (Haushalte) erhalten demnach maximal 1512 Euro, allerdings ist dieser Deckel nicht starr.

Wer bisher schon die gekürzte Mindestsicherung abgelehnt hat — von SPÖ über Grüne und Neos bis hin zu Caritas, Diakonie oder Armutskonferenz —, sah sich am Mittwoch im EuGH-Entscheid bestätigt. Die in der Landesregierung für die Mindestsicherung zuständige SPÖ-Landesrätin Birgit Gerstorfer etwa meinte: „Der Ungerechtigkeit wurde heute ein Riegel vorgeschoben.“

Stich.wort

Landesverwaltungsgericht rief EuGH an

Während der Satz für Alleinstehende und Alleinerzieher normalerweise 921 Euro beträgt, erhalten befristet Asyl- und subsidiär Schutzberechtigte in Oberösterreich seit 2016 365 Euro plus einen an Auflagen gebundenen Integrationsbonus von 155 — also in Summe 520 — Euro. Eine afghanische Familie hat im Juni 2017 gegen einen entsprechenden Bescheid Beschwerde eingereicht, die Rechtslage sei europarechtswidrig, so deren Anwalt. Das Landesverwaltungsgericht hat sich in der Folge an den EuGH gewandt, der nun entschieden hat.