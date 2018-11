Gelbe Karte für Trump, aber blaue Welle blieb aus

Die US-Zwischenwahlen sind wie erwartet ausgegangen: Es gab eine Gelbe Karte für die Republikaner von Präsident Donald Trump, die nach der Parteifarbe der Demokraten benannte „Blaue Welle“ blieb aber aus. Konkret: Die Demokraten eroberten die Mehrheit im Repräsentantenhaus, nicht jedoch im Senat, der zweiten Kongresskammer, wo die Republikaner ihre Mehrheit sogar ausbauen konnten. 51 der 100 Senatsitze hatten sie gestern bereits sicher, in drei Bundesstaaten gab es noch kein endgültiges Ergebnis. Ein Sieg der Republikaner in Florida stand aber so gut wie fest, in Arizona deutete er sich an. In Mississippi kommt es am 27. November zu einer Stichwahl. Mit einem Sieg dort hätte Trumps Partei dann 54 Sitze im Senat.

Demokraten wollen Trump Zügel anlegen

Die Demokraten werden jedenfalls erstmals seit acht Jahren im Repräsentantenhaus wieder das Sagen haben. Nach gestrigem Auszählungsstand hatten sie 220 der 435 Sitze erobert, die Republikaner nur 193. 22 Mandate waren noch nicht vergeben. Die Demokraten konnten zudem auf Bundesstaaten-Ebene dem Gegner sieben Gouverneursposten wegnehmen und weitere sieben Parlamentskammern erobern.

Im Repräsentantenhaus haben die Demokraten bei Gesetzesvorhaben ab Jänner ein gewichtiges Wort mitzureden. Darüber hinaus können sie Untersuchungen gegen den Präsidenten einleiten. „Dank euch wird ein neuer Tag für Amerika anbrechen!“ kündigte die Fraktionschefin der siegreichen Demokraten, Nancy Pelosi, an. Ihre Partei werde den Präsidenten zügeln. Theoretisch könnten die Demokraten sogar ein Amtsenthebungsverfahren einleiten, für eine tatsächliche Absetzung Trumps wäre jedoch dann eine Zwei-Drittel-Mehrheit im Senat erforderlich.

Trump feiert „riesigen Erfolg“

Weitere Steuersenkungen oder der Bau einer Mauer an der Grenze zu Mexiko dürften damit in weite Ferne gerückt sein. Als wahrscheinlich gelten auch weitere Ermittlungen zum Steuer- und Geschäftsgebaren des 72-jährigen Präsidenten sowie zum Vorwurf der Wahlkampfhilfe aus Russland. Trump, der die Wahl zur Abstimmung über sich selbst erklärt hatte, twitterte dennoch zufrieden: „Riesiger Erfolg heute Nacht. Danke an alle.“ Besonders stolz ist er darauf, dass vor allem Bewerber seiner Partei positiv abschnitten, die er selbst unterstützt hatte.

Am Tag nach der Wahl gab sich Trump versöhnlich. Er gratulierte der demokratischen Fraktionschefin Pelosi und bot ihr seine Kooperation an: „Hoffentlich können wir alle im kommenden Jahr zusammenarbeiten“, so Trump bei einer Pressekonferenz im Weißen Haus. Vor allem bei Infrastrukturprojekten und bei den Medikamentenpreisen setzt er auf die Kooperationsbereitschaft der Opposition. Gleichzeitig warnte der Präsident die Demokraten vor möglichen Ermittlungen gegen ihn: „Sie können dieses Spiel spielen, aber wir können es besser.“

Dass die Republikaner nicht auf ganzer Linie gesiegt haben, erklärt Trump damit, dass die Demokraten dank großzügiger Wahlkampfspenden einen Vorteil gehabt hätten. Zudem erhob er seine üblichen Vorwürfe gegen die Medien.

Wiederkandidatur im Jahr 2020 angekündigt

Dass die Wahlen am Dienstag schon der Auftakt für den nächste Präsidentschaftswahlkampf waren, bestätigte Trump, indem er die Pressekonferenz gleich nützte, um seine Wiederkandidatur zu verkünden: Er wolle 2020 mit seinem Vize Mike Pence ins Rennen gehen. Pence habe diesem Vorschlag bereits zugestimmt, sagte Trump.