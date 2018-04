Geld für Behinderte abgezweigt: Anklage

Von Heinz Wernitznig

LINZ – Rechtliche Konsequenzen hat jetzt für eine 40-Jährige aus dem Bezirk Freistadt ein Sozialbetrug mit einer Schadenssumme von rund 2,7 Mio. Euro (davon betreffen das Land OÖ 766.000 Euro direkt). Die Staatsanwaltschaft Linz hat jetzt gegen die in U-Haft befindliche Frau Anklage wegen schweren Betrugs, Untreue, Urkunden- und Beweismittelfälschung eingebracht. „Ihr drohen im Falle einer Verurteilung bis zu zehn Jahre Haft“, so Pressesprecherin Ulrike Breiteneder zum VOLKSBLATT.

Konkret wirft die Anklagehörde der 40-Jährigen als Verantwortliche eines Sozialvereins vor, von 2014 bis Herbst 2017 im großen Stil überhöhte Rechnungen beim Sozialressort eingereicht zu haben – etwa Kosten für die persönliche Assistenz Behinderter. Weiters soll die Angeklagte Gelder des Landes für die zu betreuenden Menschen mit Beeinträchtigungen reduziert oder gar nicht ausgezahlt haben. Mitangeklagt ist der Lebensgefährte (44) der Mühlviertlerin. Ihm drohen im Falle einer Verurteilung wegen Fälschung von Beweismitteln, falscher Beweisaussage und Geldwäsche bis zu drei Jahre Haft. Aufgeflogen ist der Fall im Dezember 2017, weil Bankmitarbeiter wegen laufender Kontoeingänge des Duos stutzig wurden. Ein Verhandlungstermin steht noch nicht fest.

Laut dem am Montag veröffentlichten Prüfbericht der internen Revision des Landes gab es in diesem Fall ein strukturelles Kontrollversagen in der Sozialabteilung. So seien Belege und Buchhaltung des Vereins unzureichend geprüft worden, Einsicht in Bankunterlagen habe es nicht gegeben. Laut Sozial-Landesrätin Birgit Gerstorfer (SPÖ) werden die Empfehlungen umgehend umgesetzt und die Kontrollen verschärft. FPÖ-Klubobmann Herwig Mahr fordert strengere Regeln beim Umgang mit Steuergeld.