Geld oder ein Herz aus Stein?

Er will reicher sein, als der reichste Mann und ist bereit, dafür sein Herz gegen einen Stein einzutauschen … Inwieweit sind Kapitalismus und Empathie vereinbar? Streben wir nach immer mehr, weil wir uns selbst nicht genügen? Fragen wie diese rückt „Kaltes Herz“ von Volker Schmidt im Linzer Theater Phönix ins Bühnenlicht. Die Dramatisierung eines frei erfundenen Kriminalfalles, die auf dem Märchen „Das kalte Herz“ von Wilhelm Hauff fußt, feiert am 31. Jänner (19.30 Uhr) Uraufführung.

„Nicht jeglicher Fortschritt bedeutet automatisch Empathieverlust. Aber es ist eine Herausforderung“, betont Schmidt, der seit gut 15 Jahren mit dem Theater Phönix zusammenarbeitet und das Stück geschrieben hat (fertiggestellt 2013), Regie führt und für die Bühne verantwortlich zeichnet.

Peter Munk arbeitet in einer Schokoladenfabrik, doch er will mehr. Tatsächlich kommt er mittels einer Gewinnverständigung zu Geld. Doch er kann damit nicht umgehen, von einer Weltreise kehrt er bankrott zurück. Es wartet die nächste Verführung: wirtschaftlicher Erfolg gegen ein Herz aus Stein. Er willigt ein. Seine Frau wird das nicht überleben …

Immer wieder mischen sich in das „Stationendrama“, wie Schmidt seine Bilderreise nennt, märchenhafte Szenen.

Schmidts international erfolgreiche Reise begann 2003 im Phönix mit seiner ersten Uraufführung „Unter Fischen“. „Ich schätze an diesem Haus, dass es kein Dreispartenhaus ist und man hier so unmittelbar arbeiten kann. Und die Verbindung zwischen Text und Inszenierung wird hier immer mehr zum Profil“, so Schmidt. ast

*** Weitere Termine, Februar, jeweils 19.30 Uhr: 2., 3., 6., 7., 8., 9., 10., 13., 14., 15., 16. und 17.;

Karten-Infos: 0732/666500 – www.theater-phoenix.at