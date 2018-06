Geld und Handys bei drei Raubüberfällen erbeutet

In Braunau schlugen zwei Männer einen Nachtschwärmer (40) nieder – 22-Jährige in Traun und 37-Jähriger in Kirchdorf überfallen

BRAUNAU/TRAUN/KIRCHDORF – Drei binnen zwei Tagen verübte Raubüberfälle beschäftigen derzeit die Polizei. In Braunau schlugen zwei Männer bereits am 24. Juni gegen 3 Uhr einen 40-Jährigen aus Mining im Palmpark nieder und raubten ihm die Geldbörse samt 120 Euro Inhalt. Das alkoholisierte Opfer schleppte sich nach kurzer Bewusstlosigkeit zur nahegelegenen Stadtpolizei, wo der Innviertler versorgt wurde. Anschließen wurde der 40-Jährige im Krankenhaus aufgenommen.

Am Dienstag Mittag wurde eine 22-jährige Linzerin in Traun von einem jungen Mann angefallen und niedergestoßen. Dann schnappte sich der Täter das Handy der Frau und flüchtete zu Fuß Richtung B1. Die 22-Jährige wurde bei dem Raubüberfall zwar nicht verletzt, erlitt aber einen Schock. Eine sofort eingeleitet Fahndung im Nahbereich – der Mann ist etwa 170 cm groß, von schlanker Statur und hat eine dunkle Hautfarbe – verlief ergebnislos.

Ebenfalls am Dienstag um 18.30 Uhr wurde auf einem Spielplatz in Kirchdorf/Krems ein 37-Jähriger aus dem Bezirk Opfer eines Raubüberfalls. Drei Männer, die sich in einer unbekannten Sprache verständigten, gingen auf den 37-Jährigen, der mit seinem Hund unterwegs war, zu, als plötzlich zwei von Ihnen den Spielplatzbesucher an den Armen festhielten. Der dritte Täter griff sich von hinten die Umgängetasche und stahl daraus das Handy. Anschließend flohen die Unbekannten Richtung Kienmoserstraße, das Opfer bleib unverletzt. Die Polizeiinspektion Kirchdorf bittet unter Tel. 059133 4120 um Hinweise.