Geldboten-Überfall: Duo angeklagt

Von Heinz Wernitznig

WELS — Ein gescheiterter Überfall auf einen Geldtransporter der Post in der Messestadt Wels am 12. August hat nun für zwei Tschetschenen im Alter von 29 und 31 Jahren ein juristisches Nachspiel. Sie müssen sich am 4. Februar am Landesgericht wegen Raub, Widerstand in der Justizanstalt und Diebstählen in Supermärkten verantworten. „Ihnen drohen im Falle einer Verurteilung bis zu 15 Jahre Haft“, sagt Josef Obermaier vom Landesgericht zum VOLKSBLATT.

Dritter Täter flüchtig

Nach wie vor auf der Flucht ist der dritte Täter, der gemeinsam mit seinen beiden Komplizen gegen 7.30 Uhr die Geldboten vor der Oberbankfiliale an der Oberfeldstraße abgepasst hatte. Vermummt und mit Pistolen bewaffnet hatte das Trio den Mann und seine Kollegin bedroht. Um der Forderung nach Geld Nachdruck zu verleihen, schlug einer der Räuber der Botin seine Waffe über den Kopf. Die Tschetschenen versuchten anschließend vergeblich, die Tür zum Laderaum zu öffnen und flüchteten dann ohne Beute.

Mit dem zweiten Fluchtfahrzeug landeten die Täter in Neukirchen bei Lambach in einem Maisfeld. Der Jüngere wurde sofort verhaftet, sein Komplize verschanzte sich vergeblich im Feld.