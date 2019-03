Gelifteter Bestseller

Der Mazda CX-3 entwickelte sich seit seiner Markteinführung im Jahr 2015 zum Verkaufsschlager. So lag er in der Mazda-Statistik für 2018 in Österreich auf Platz zwei. Nun haben die Japaner das kompakte Sports Utility Vehicle behutsam überarbeitet.

Von Oliver Koch

Der Wunsch nach kompakten Sports Utility Vehicles (SUV) ist schon seit Jahren riesig und diesen Wunsch erfüllt Mazda seit Herbst 2015 in Form des CX-3, der sich die Plattform mit dem Mazda2 teilt.

Und wie es in der Autobranche üblich ist, muss nach kurzer Zeit auch wieder ein Update her, denn wenn man nicht mit der Zeit geht, geht man mit der Zeit. Nun gut: Das trifft auf den Mazda CX-3 nicht zu, seines Zeichens Verkaufsschlager der Japaner.

Typenschein Mazda CX-3 G150 AWD Revolution Top Preis: ab € 30.490,- inkl. Steuern und Abgaben; Testwagenpreis € 31.230,- inklusive Mica-/Metallic-Lackierung € 740,-; einen Mazda CX-3 (G121 Emotion) gibt es ab € 19.790,-

NoVA/Steuer: 14 %/ € 649,44 jährlich

Garantie: 3 Jahre bis max. 100.000 km, 3 Jahre Lackgarantie, 12 Jahre gegen Durchrostung

Service: alle 20.000 km oder jährlich Technische Daten:

Motor: R4, 16V, 1998 cm³, 110 kW/150 PS bei 6000 U/min, max. Drehmoment 206 Nm bei 2800 U/min

Getriebe: Sechsgangschaltung

Antrieb: Allradantrieb

Höchstgeschwindigkeit: 200 km/h

Beschleunigung 0-100 km/h: 8,8 s

Leistungsgewicht: 8,73 kg/PS

MVEG-Verbrauch: 8,5/6,1/7,0 Liter

VOLKSBLATT-Testverbrauch: 7,4 Liter

CO2-Ausstoß: 160 g/km

NOx: 0,0231 g/km; Euro 6 Eckdaten:

L/B/H: 4275/1535/1525 mm

Radstand: 2570 mm

Eigen-/zul. Gesamtgewicht: 1305/1773 kg

Kofferraum: 350-1197 Liter

Tank: 44 Liter (Benzin)

Reifen: 4 x 215/50 R18 92V auf 18“-Alus Sicherheit:

Regelsysteme: ABS/EBV/ESP/ASR/BA/RSR/BSD/ACC/LDW

Airbags: 6 Geländedaten:

Bodenfreiheit: 155 mm

Das Facelift ist mehr ein Update, denn äußerlich haben die Designer nur behutsam Hand am 4,27 Meter langen SUV angelegt. Der Kühlergrill wurde leicht verändert, Chromakzente an der vorderen Stoßstange und in den Seitenschutzleisten sollen die kraftvolle Haltung des Fünfsitzers noch verstärken. Neu sind auch die Einfassungen für die LED-Nebelscheinwerfer und die schwarz glänzenden Fenstersäulen verleihen dem CX-3 mehr Eleganz. Doch wie es sich für ein SUV gehört, schmücken Plastikabdeckungen die Radhäuser sowie die Seitenbereiche am Unterboden. Am Prinzip der preisgekrönten Kodo-Designsprache, die sich über alle Modelle zieht, hielten die Japaner natürlich fest.

Die größten Neuerungen spielten sich im Innenraum beziehungsweise unter der Motorhaube ab. Neu an Bord sind adaptive LED-Matrixscheinwerfer, eine elektronische Handbremse ersetzt den bisherigen Handbremshebel, der CX-3 verfügt nun auch über eine verbesserte Geräuschdämmung des Innenraums, eine Einparkhilfe findet sich nun auch an Bord ebenso wie ein adaptiver Tempomat sowie die Smartphone-Integration via Apple CarPlay oder Android Auto.

Die Qual der Wahl hat man beim CX-3-Kauf in puncto Modellvariante, diese reicht von Emotion über Challenge, Takumi, Attraction, Revolution und Takumi Plus bis zur Top-Linie Revolution Top. In Letzterer sind schwarze Ledersitze, elektrische Sitzverstellung für den Fahrer, Bremsassistent, Müdigkeitserkennung, Rückfahrkamera, Head-up-Display, Keyless Open, Klimaautomatik, Bordcomputer und Spurhalteassistent serienmäßig.

Der Wagen schlägt dabei inklusive Metallic-Lackierung mit gut 31.000 Euro zu Buche; das Preis-Leistungs-Verhältnis kann daher getrost als sehr gut bezeichnet werden.

Unter der Haube des Japaners werkt als stärkster Motor des Modells ein 150 PS starker Vierzylinder-Benziner, der sich keine Blöße gibt. Das Fehlen eines Turboladers merkt man beim Anfahren nur minimal, die Sechsgangschaltung lässt sich leicht führen und ist gut übersetzt. Laut wird der Motor so gut wie nie, dafür verlangt er nach relativ viel Sprit, nämlich 7,4 Liter je hundert Kilometer. Der Allradantrieb sorgt für tadellose Traktion.

Darüber hinaus bewirkt die Fahrdynamik-Regelung namens G-Vectoring Control eine stabile und straffe Straßenlage während der CX-3 im Grenzbereich zum gutmütigen Untersteuern neigt. Das Fahrgefühl ist perfekt zwischen sportlich und komfortabel ausbalanciert während die Lenkung direkt rückmeldet und präzise den Fahrerbefehlen folgt.

Platzmäßig überrascht der 1,3-Tonner: Sowohl vorne als auch hinten liegt er gefühlt über dem Klassenschnitt. Das Cockpit ist schlicht gehalten, die Materialien fühlen sich gut an und die Verarbeitungsqualität ist auf höchstem Niveau. Das trifft nur leider nicht auf die Elektronik des Infotainment-Systems zu: Das frei stehende sieben Zoll große Display wartet mit langen Rückmeldungszeiten auf. Zudem entspricht die Grafik nicht der Zeit und eine teils umständliche Menüführung trübt das Bild doch deutlich. Hier wird es Zeit, dass Mazda im wahrsten Sinne des Wortes nachschärft. Was fehlt sonst noch im Innenraum? Eventuell größere beziehungsweise mehr Ablagen und eine elektrische Heckklappe für den ausreichend dimensionierten Kofferraum. Standard sind 350 Liter Fassungsvolumen, durch die umlegbare Rückbank kann dieser zu einem fast ebenen, 1197 Liter fassenden Gepäckabteil erweitert werden.

Fazit: Das üppig ausgestattete und üppig dimensionierte Kompakt-SUV setzt fahrtechnisch Maßstäbe in seiner Klasse und eignet sich für Kleinfamilien genauso wie für stilbewusste Städter.