Gelungene Imagepolitour

Zwischen der Bewunderung für den jungen Überflieger und der Skepsis wegen der FPÖ-Regierungsbeteiligung fanden die deutschen Kommentatoren überwiegend freundliche Worte für den Gast aus Wien. Sebastian Kurz absolvierte in Berlin eine zweitägige Imagepolitour. Höhepunkt war am Mittwoch der Besuch bei Kanzlerin Angela Merkel, mit der Kurz in der Vergangenheit in Sachen Migrationspolitik nicht immer einer Meinung war. Zentrale Botschaft Merkels: Man werde die österreichische Bundesregierung an ihren Taten messen.

Genau diesen Wunsch äußerte Kurz auch spät Abends im Talk bei Sandra Maischberger: Keine Vorurteile, an den Taten messen! Dieselbe Bitte gestern Früh als Gast im ZDF-Morgenmagazin: „Jetzt sollte man uns am Programm und an den Taten messen.“

Kurz wünscht sich ein „Europa der Subsidiarität“. So ähnlich hatte das auch die Kanzlerin gesagt. Einen EU-Finanzminister hält er — wie Merkel — nicht für „das erste, das man braucht“.

Auch die Flüchtlingspolitik Österreichs verteidigte Kurz einmal mehr. Angesprochen auf seine Ablehnung des EU-Umverteilungsprogramm, sagte er: „Verteilung kann schon Sinn machen, das bestreite ich nicht“, jedoch dürfe man nicht glauben, „dies ist die Lösung des Problems“.

Zum Abschluss seiner Visite wurde Kurz am Donnerstag im Schloss Bellevue von Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier empfangen. Der ÖVP-Chef und der Sozialdemokrat kennen einander aber aus gemeinsamen Außenminister-Zeiten gut. „Ich mag ihn, er ist ein cooler Typ“, sagte Kurz vor dem Empfang im Bellevue über seinen fast doppelt so alten Gastgeber.