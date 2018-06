Gelungene WM-Premiere für den Videobeweis

Von Roland Korntner

Mit großer Skepsis war die Einführung des Video Assistant Referee (VAR) für die Weltmeisterschaft 2018 in Russland beäugt worden, nachdem etwa in der deutschen Bundesliga im ersten Jahr dieses Hilfsmittels oder vor einem Jahr beim Confed-Cup wahrlich nicht alles rund gelaufen war.

Zudem wurden Kommunikationsprobleme zwischen den Schiedsrichterteams und den stets in Moskau sitzenden Video-Assistenten befürchtet. Nach den ersten Tagen der WM lässt sich aber sagen, dass die Premiere des Videobeweises die Spiele gerechter gemacht hat. Zu Recht bewertete die FIFA den VAR als „sehr zufriedenstellend“.

Die Premiere: Erlebte der Videobeweis in der Partie Frankreich gegen Australien in Kasan, als Schiedsrichter Andres Cunha (URU) erst nach Rücksprache mit dem Video-Assistenten und Studium der Bilder auf Foul von Josh Risdon an Antoine Griezmann und damit auf Elfmeter für Frankreich entschied.

Der 2. Einsatz: Ganz ähnlich verlief die Situation im Match zwischen Peru und Dänemark in Saransk, als Schiedsrichter Papa Bakary Gassama, nachdem Yussuf Poulsen Christian Cuefa getroffen hatte, zunächst weiterspielen ließ.

Die Erkenntnis: Beide Strafstöße waren aus der Perspektive des Schiedsrichters nur ganz schwer zu erkennen, die TV-Bilder sprachen aber eine klare Sprache.

Das große ABER: Auch im Spiel zwischen Argentinien und Island hätte der VAR eingreifen und den Südamerikanern nach einer Attacke an Enzo Perez einen zweiten Strafstoß zusprechen können. „Ein klarer Elfer“, betonte Ex-Schiri und ZDF-Experte Urs Meier. Der auch die Attacke von Spaniens Diego Costa an Portugals Pepe vor dem Tor zum 1:1 als Foul bewertet hat.

Faktor Mensch bleibt

Das Fazit: Technische Hilfsmittel machen den Fußball ein Stück fairer. Im Match der Franzosen gegen Australien war beim 2:1-Siegtreffer — einem Lattenpendler — ja auch die (bereits vor vier Jahren eingeführte) Torlinientechnik zum Einsatz gekommen und hatte die hauchdünne Entscheidung für Referee Cunha einwandfrei aufgelöst.

Der Faktor Mensch, der entscheidet, wann der VAR tatsächlich zum Einsatz kommt und der dann die TV-Bilder bewertet, wird aber bleiben. Deshalb sollte es künftig deutlich weniger diskussionswürdige Entscheidungen geben. Ganz auszuschließen werden sie aber auch mit dem Video Assistant Referee weiterhin nicht sein.