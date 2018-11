„Gemeindeautonomie ist in OÖ ein hohes Gut“

LR Hiegelsberger über die Neuerungen in der Gemeindeaufsicht — „Prüfintensität ist hoch und ausreichend“

Mit MAX HIEGELSBERGER sprach Markus Ebert

Nach vielen Unterausschusssitzungen hat der Oö. Landtag jetzt ein umfassendes Gemeinderechtspaket beschlossen.

bezahlte Anzeige

VOLKSBLATT: Warum wurde die Gemeindeprüfung auf neue Beine gestellt?

LR HIEGELSBERGER: Es gibt einen Rechnungshofbericht darüber, wie von der Direktion Inneres und Kommunales (IKD) Gemeindeprüfungen vollzogen werden. Die fünf Empfehlungen daraus sind die Grundlage für den nunmehrigen Landtagsbeschluss.

Was hatte der Rechnungshof empfohlen?

Er hatte unter anderem empfohlen, Aufsichtsinstrumente in anderen Bundesländern zu vergleichen und daraus Ableitungen zu treffen, die für Oberösterreich sinnvoll sind. Weiters bleibt es laut RH-Empfehlung bei der Trennung zwischen Prüf- und Finanzierungsgruppe in der Abteilung. Ein dritter Bereich ist, dass nun Aufsichtsinstrumente eingeführt werden, die Wirkung zeigen — wie etwa die bescheidmäßige Belehrung.

Wenn der LRH empfiehlt, dass bei der Aufsicht etwas getan werden muss, liegt dann der Umkehrschluss nahe, dass die Aufsicht ,geschlampt‘ hat.

Nein. Der Großteil der Gemeinden arbeitet sehr ordentlich. Bei einigen dann medial aufgeschlagenen Fällen hat man festgestellt, dass der Beginn der Verfehlungen immer in der jeweiligen Gemeinde liegt und aufgrund der Gemeindeautonomie erst spät beim Land bekannt werden. Da die Gemeindeautonomie in Oberösterreich ein hohes Gut ist, das wir aktiv fördern wollen, wird unter dem Aspekt der Autonomie nun auch die Prüfung abgewickelt und die gelindesten Mittel kommen zuerst zum Einsatz.

Ganz einfach gefragt: Wer prüft jetzt und was wird geprüft?

Grundsätzlich geht es nur um die Gebarungsprüfung, von der auch künftig alles, was Materiengesetze betrifft, nicht erfasst wird. Neu ist, dass die fachliche Zuständigkeit für die Prüfung bei der IKD bleibt, sie aber räumlich und personell in jeweils einer Bezirkshauptmannschaft in jedem Viertel angesiedelt wird. Diese Prüfer sind künftig ausschließlich für die Gebarungsprüfung zuständig.

Ist die Gemeindeaufsicht jetzt dazu da, etwas zu verhindern oder um im Nachhinein Missstände festzustellen?

Die Gemeindeaufsicht kann nur im Nachhinein Missstände feststellen, aber eben nur dort, wo es um die Gebarung geht und nicht, was Bescheide — etwa im Baubereich — betrifft. Aber: Neben den zehn Personen in der Prüfung haben wir jene, die im Finanzierungsbereich verstärkt in der Beratung tätig sind. Hier liegt ja durch die Gemeindefinanzierung Neu der Schwerpunkt beim Voranschlag, daraus können wir Empfehlungen für die Gemeinde ableiten. Das ist insofern ein historischer Wandel, als wir im Vorhinein steuernd eingreifen können.

Sind die Gemeinden insgesamt verstärkt an die Prüfungs-Kandare genommen?

Nein. Die Gemeinden wurden in den letzten zehn Jahren schon sehr intensiv geprüft, neben der IKD haben wir ja auch den LRH und zum Teil den Bundesrechnungshof. Die Kontroll- und Prüfintensität ist hoch und ausreichend.

Im Zusammenhang mit dem Prüfsystem gibt es den Begriff der Ersatzvornahme. Was darf sich der Laie darunter vorstellen?

Diese greift, wenn die Gemeinde auch nach mehrmaliger Aufforderung — also auch nach der bescheidmäßigen Belehrung — nicht tätig wird. Dann kann das Land OÖ im Wege der Aufsicht eine Gemeinderatssitzung einberufen, um einen Prüfbericht zu thematisieren und damit auch den klaren Auftrag zur Beseitigung von festgestellten Missständen zu erteilen.

Kritisiert wird, dass die Prüfer nicht weisungsfrei agieren können. Warum ist das so?

Die Prüfer gehören zu einer Abteilung des Landes und sind damit einem politischen Referenten zugeordnet, das ist wie beim Kontrollamt in den Statutarstädten. Und es geht nicht nur um die Gebarung, der Referent soll ja auch die Möglichkeit haben, beispielsweise vergleichend etwas prüfen zu lassen.

Die Gemeinderäte werden verkleinert — was ist der Sinn dieser Maßnahme?

Das trägt einem lang gehegten Wunsch des Gemeindebundes Rechnung. Die sehr harte Grenze beim Übergang von wenigen Einwohnern auf die nächste Einwohner-Größe hat eine deutliche Steigerung bei der Zahl der Gemeinderäte bewirkt. Für kleine Gemeinden ist es nicht einfach, Gemeinderäte und Ersatzgemeinderäte in der vorgeschriebenen Zahl zu finden. Darum wurden die Einwohner-Grenzen erhöht, schlagend wird das nach der nächsten Wahl.

Die Bürgermeisterbezüge werden mit Jahresanfang 2019 erhöht — findet man sonst keine Interessenten mehr?

Es gibt hier zwei Aspekte. Zum einen sind wir im Österreichvergleich Schlusslicht bei der Bezahlung der nebenberuflichen Bürgermeister, zum anderen haben wir bisher eine deutliche Trennung zwischen haupt- und nebenberuflichen Bürgermeisterbezügen. Viele konnten oder wollten nicht zur Gänze aus dem Beruf ausscheiden, aber der Zeitaufwand ist sehr groß. Die Bezugserhöhung ist diesbezüglich ein erster Schritt, der zweite Schritt ist dann ab 2021 eine einzige Funktionsgebühr.

Was bringt die Novellierung der Gemeindeordnung eigentlich sonst noch?

Die digitale Amtstafel wird möglich, im Sinne der Transparenz können künftig Gemeinderatssitzungen im Internet übertragen werden — kurz, wir wollen die neuen Medien nutzen. Eines ist uns auch ganz wichtig: Wir wollen die Verwaltungsabläufe und den Verwaltungsaufwand zwischen den Gemeinden und dem Land verschlanken.

Bei Gemeinden über 10.000 Einwohner müssen Amtsleiter künftig rechtskundige Personen sein. Ist angedacht, das auch auf andere Bereiche anzuwenden?

Rechtsmaterien sind sowohl für den Amtsleiter als auch für den Bürgermeister zentrale Themen, daher führen wir das für Gemeinden über 10.000 Einwohner ein. Wir weisen aber etwa bei Bauamtskooperationen darauf hin, dass es ab einer gewissen Zahl von servicierten Bürgern sinnvoll wäre, im Hinblick auf die Bescheidqualität und Bescheidsicherheit rechtskundige Personen einzusetzen.

Was tut sich bei den Gemeinde-Fusionen?

Das Mühlviertel ist diesbezüglich bekanntlich gleichsam abgehandelt. Im Kooperationsbereich ist eigentlich permanent etwas in Bewegung, viele Gemeinden denken über Bauhof- und Verwaltungskooperationen nach, auch Standesamtsverbände werden vielfach diskutiert oder sind schon umgesetzt. Das macht sichtbar, dass die Gemeinden bestrebt sind, die Qualität für die Bürger weiter zu steigern. Unsere Stoßrichtung ist: Die Ansprechpartner vor Ort muss es geben, insbesondere für das Ehrenamt, aber den Back-Office-Bereich kann man durch Zusammenarbeit qualitativ höherwertiger gestalten.

Grafik: Volksblatt/Sonnleitner