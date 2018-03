Gemeindebund vor 70 Jahren gegründet

Der Österreichische Gemeindebund hat am Mittwochnachmittag sein 70-Jahr-Jubiläum mit einem Festakt im Palais Niederösterreich in Wien begangen. Gemeindebund-Präsident Alfred Riedl nutzte die Gelegenheit, einmal mehr auf Ersatz jener Mehrkosten zu drängen, die das Pflegeregress-Ende für Länder und Gemeinden bringen wird. Riedl sagte in seiner Festrede, der neben Alt-Bundespräsident Heinz Fischer u.a. auch Bundeskanzler Sebastian Kurz (ÖVP), Wirtschaftsministerin Margarete Schramböck (ÖVP) und Staatssekretärin Karoline Edtstadler (ÖVP) sowie zahlreiche Ehrengäste beiwohnten, wenn der Bund Maßnahmen beschließt, dann werde derjenige, der sie beschließt, auch die Mittel ersetzen. „Das Drüberfahren über die Gemeinden muss ein Ende haben“, so Riedl.

Konvent nötig

Um das Problem der hohen zu erwartenden Kosten nach dem Pflegeregress-Ende zu lösen (der Städtebund bezifferte diese Kosten erst am Vortag mit bis zu 650 Mio. Euro pro Jahr), forderte Riedl einen Konvent. Diese Forderung untermauerte der Gemeindebund auch mit einer Resolution, die im Bundesvorstand bereits vor dem Festakt verabschiedet worden war. Auch drängte Riedl darauf, den Gemeinden mehr Eigenverantwortung zu geben. „Traut uns Gemeinden doch einfach mehr zu“, so sein Aufruf, das Prinzip der Subsidiarität verstärkt zu leben. Riedl plädierte auch dafür, den Bürgermeistern in Zukunft nicht immer wieder neue Regelwerke vorzulegen und damit deren Handlungsspielraum einzuschränken. Wenn das weiterhin passiere, werde es immer schwieriger werden, Personen für diese Ämter zu finden.

Regierungschef Kurz versicherte den Anwesenden, es sei ihm als Bundeskanzler bewusst, „dass die Bürgermeister und Bürgermeisterinnen nicht nur wichtige Ansprechpartner für die Bevölkerung sind, sondern auch wichtige Ansprechpartner für uns in der Regierung“. Das klare Ziel der Bundesregierung sei es, eine bessere Kompetenz- und Aufgabenverteilung zu organisieren. Man werde auch alles tun, um den ländlichen Raum zu unterstützen, versprach Kurz.

Gegründet wurde der Gemeindebund am 16. November 1947 im Palais Todesco in der Wiener Kärntnerstraße — damals als „Österreichischer Landgemeindebund“. Einer der Initiatoren und erster Präsident war der Kronstorfer Bürgermeister Florian Födermayr. Dass der Festakt nicht schon im Vorjahr stattfand, war der Nationalratswahl am 15. Oktober geschuldet, aufgrund derer man den ursprünglich geplanten Feier-Termin vom 11. Oktober aufs Frühjahr verlegte.