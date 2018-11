„Gemeinden sind unser starker Partner“

Von Markus Ebert

Zum zehnten Mal treffen sich OÖVP-Gemeindepolitiker zu diesem Forum, am Freitagabend war auch Bundeskanzler Sebastian Kurz zu Gast — um sich gemeinsam mit LH Thomas Stelzer im Talk mit Florian Danner auch durchaus heiklen Fragen zu stellen — etwa jener, wie es der ÖVP mit dem Koalitionspartner FPÖ geht. „Die Zusammenarbeit in der Koalition läuft noch immer besser als es normalerweise in einer Koalition läuft“, so Kurz, um mit Blickwinkel auf Rot-Schwarz anzumerken: „Das war täglich Häuserkampf und gegenseitige Blockade“. Auch jetzt seien das zwei verschiedene Parteien, aber man „zelebriert Konflikte nicht nach außen“, so der Kanzler. Zudem, ergänzte LH Stelzer, habe Klubobmann August Wöginger eine „unschätzbar wichtige Scharnierstelle“ in der Koordination der Koalitionsparteien. Für ihn sei der „große Fortschritt“, dass „entschieden und gehandelt wird und dass man in die selbe Richtung will“.

„Faire Beziehung im Land der Möglichkeiten“

Freilich: Die zentralen Botschaften waren klar an die Gemeindepolitiker adressiert. „Ein Land der Möglichkeiten braucht eine faire Beziehung und ein gutes Miteinander zwischen Land und Gemeinde, das heißt für mich klare Aufgabenteilungen, klare Zuständigkeiten und klare Zahlungsverantwortlichkeiten“, so Landeshauptmann Stelzer wohl auch unter Bezugnahme auf die heftige Debatte mit der Stadt Linz. Es sei ihm „bewusst, dass die Gemeinden derzeit große Herausforderungen zu bewältigen haben“, betonte der Landeshauptmann — weshalb man in einem ersten Schritt auch ein Maßnahmenpaket geschnürt habe, das sich von der Gemeinderechts-Novelle über die Erhöhung der Bürgermeistergehälter und das Gemeinde-Strukturpaket bis hin zum Breitbandausbau spanne. Stelzer unmissverständlich: „Gemeinden sind und bleiben unser starker Partner. Ich will diese Partnerschaft stärken.“

Auch Bundeskanzler Sebastian Kurz nannte die Gemeinden „starke Partner“ — und zwar für das große Ziel der Bundesregierung, „das Land wieder zurück an die Spitze zu bringen“. Die Gemeinden, so betonte der Kanzler, „gestalten das unmittelbare Lebensumfeld von Millionen Österreicherinnen und Österreichern“, ihm sei daher wichtig, mit den Gemeindevertreterinnen und Gemeindervertretern „im regelmäßigen Austausch zu stehen und mit ihnen auf Augenhöhe über aktuelle Themen zu diskutieren“.

Mindestsicherung nicht Dauer-Lebensunterhalt

Etliche solcher Themen wurden von Landeshauptmann und Bundeskanzler auch beleuchtet — etwa die Mindestsicherung. Es sei zu akzeptieren, dass der Europäische Gerichtshof die oberösterreichische Regelung aufgehoben habe, so Stelzer. Er setze nun auf eine österreichweite Regelung — und zwar „mit dem Element, dass die Mindestsicherung nicht als Lebensunterhalt auf Dauer zu sehen ist“. Und Kurz ergänzte: Die Zielsetzung sei, „es zahlt sich stark aus, arbeiten zu gehen“.

Zurecht gerückt sehen wollte der Bundeskanzler auch die Dimension in der Frage der Abschiebung von Lehrlingen mit negativem Asylbescheid. Während es hier um 300 Fälle gehe, gebe es 10.000 arbeitslose Asylberechtige, zudem hätten manche erst nach einem ersten negativen Asylbescheid mit der Lehre begonnen. „Man muss die Dinge durchargumentieren, wenn wir falsch abbiegen, wird es am Ende des Tages nicht leichter“, betonte Kurz.

„Politische Erzählung“ für den Heimatbegriff

Das Kommunalpolitische Forum sei „die politische Herzschlagkammer der OÖVP“, so LGF Wolfgang Hattmannsdorfer. Wenn man hier und auch in der Halbzeitbilanz die Heimat in den Mittelpunkt rücke, mache das „klar, dass es nur eine Oberösterreich-Partei gibt“. Als einzige Partei sei die OÖVP in jeder Gemeinde organisiert“, so Hattmannsdorfer.

Mit dem Thema der Heimat in der Politik setzten sich auch Politologe Thomas Hofer und die ehemalige CDU-Bundestagsabgeordnete Cemile Giousouf auseinander. Der Begriff sei nicht einzementiert, so Hofer, vielmehr erfahre er — nicht zuletzt aufgrund von Globalisierung und Individualisierung — eine moderne Aufladung. Es sei wichtig, sich um eine „politische Erzählung“ für den Heimatbegriff zu kümmern, man müsse die Deutungshoheit übernehmen und „Begrifflichkeiten für sich reklamieren“, so Hofers Rat.

Vor ihrem Hintergrund als muslimische Frau, deren türkischstämmige Eltern nach Deutschland eingewandert waren, beleuchtete Giousouf den Heimatbegriff. Man müsse eine „große gesellschaftlich Debatte darüber führen, was uns zusammenhält und was die gemeinsamen Werte sind“, so die erste muslimische CDU-Abgeordnete. Daraus könne ein „einender Patriotismus entstehen“. Als Partei mit dem C im Namen solle man die Menschen danach beurteilen, „was sie für die Gesellschaft einbringen“, es brauche ein „gemeinsames Wertefundament, damit Integration gelingt“, so die christdemokratische Politikerin, die auch CDU-Integrationsbeauftrage war.

LH-Referat, Workshops und Humor

Fortgesetzt wird das Kommunalpolitische Forum am Samstag mit einem Impulsreferat — „Stark für unsere Gemeinden“ — von LH Thomas Stelzer , dann gibt es eine Talkrunde mit den OÖVP-Landesspitzen, die dann auch Themen-Workshops leiten: Bei LH-Stv. Michael Strugl geht es um die Digitalisierung, LR Christine Haberlander setzt sich mit der ärztlichen Versorgung in den Gemeinden auseinander, LR Max Hiegelsberger mit der Gemeindefinanzierung, Klubobfrau Helena Kirchmayr thematisiert das Ehrenamt und die Vereinbarkeit von Familie und Beruf und OÖVP-Landesgeschäftsführer Wolfgang Hattmannsdorfer erörtert den Bereich Pflege — womit sich Gelegenheit ergibt, alle aktuell im Gemeindebereich brennenden Fragen anzusprechen. Zum Ausklang wird es aber dann noch heiter: Über den „Erfolgsfaktor Humor“ zerbricht sich Roman Szeliga — er ist Mitbegründer der CliniClowns — den Kopf.