Gemeinsam gegen Schäden und Schweinepest

Auf Zusammenarbeit von Jägerschaft und Grundeigentümern setzen Agrar-Landesrätin Michaela Langer-Weninger und Landesjägermeister Herbert Sieghartsleitner. Und zwar in vielen Bereichen. So etwa verhindert das Einhalten der Abschussquote Schäden an land- und forstwirtschaftlichen Kulturen und sichert das Aufkommen des Jungwaldes.

Und gemeinsam will man sich für Respekt und Toleranz einsetzen, geht es um die verstärkte Nutzung von Wald und Wiesen von Hobbysportlern.

Aktuell besteht bei Jägern wie Landwirten jedoch die Sorge, durch die Flüchtlingsbewegung die Afrikanische Schweinepest (ASP) einzuschleppen. Weggeworfene Lebensmittelreste (v. a. Schweine- und Wildschweinefleischprodukte) aus von der ASP stark betroffenen Gebieten wie Polen seien ein großer Risikofaktor.

Daher kommt dem ASP-Monitoring der AGES, aber auch der Jagd große Bedeutung zu. „Frühzeitige Erkennung ist eine der wichtigsten Maßnahmen bei der erfolgreichen Tierseuchenbekämpfung“, betont Langer-Weninger. Jäger leisten eine wichtige Präventionsarbeit für die heimische Schweinebranche.